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„Světový“ gól Singhateha, pak Spartu zastavilo vyloučení. Hloupost, která sráží

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„Světový“ gól Singhateha, pak Spartu zastavilo vyloučení. Hloupost, která sráží • Zdroj: iSport.cz
Zklamaný kouč Sparty Brian Priske
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Evropská liga
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Skvělý úvod, parádní trefa, ale nakonec další hořká porážka. Sparta v Evropské lize podlehla Bournemouthu 1:3 v zápase, který si z velké části prohrála sama. Přitom vše začalo nadějně. „Gól na Premier League,“ chválí v prvním dojmu Ligy naruby fotbalový expert Petr Ruman parádní trefu Ebrimy Singhateha. Jenže ještě před přestávkou přišlo po druhé žluté kartě zbytečné vyloučení Tobiase Guddala. Druhá půle už patřila anglickému celku. Je to škoda, protože podle Rumana se Sparta i v oslabení dokázala velmi dobrému soupeři vyrovnat.

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KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Benfica440013:312
2Bournemouth440011:212
3Ferencváros440011:312
4Saint Gilloise431010:210
5Juventus431011:410
6Olympiacos43104:110
7Leverkusen43018:19
8Besiktas Istanbul421111:87
9Záhřeb42115:47
10Levski42114:37
11Sunderland42114:47
12Nijmegen42118:97
13Lyon42116:77
14AZ Alkmaar42027:46
15Anderlecht42026:36
16OFI FC42025:46
17Rennais41304:36
18Omonia Nikósie42026:76
19Torreense42027:96
20Real Sociedad41219:45
21Crystal Palace41219:65
22Sparta41126:64
23Hoffenheim41126:64
24Sturm Graz41123:64
25Celje41125:94
26Salcburk41123:84
27Celta Vigo41034:63
28AC Milán41034:73
29Jagiellonia41034:73
30Plzeň41033:73
31Marseille41032:63
32Celtic41036:113
33Hapoel Be'er Sheva 40131:81
34Lillestrøm40132:101
35Lech Poznań40132:121
36FC Ararat-Armenia40044:140
  • Osmifinále
  • Play-off

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