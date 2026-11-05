„Světový“ gól Singhateha, pak Spartu zastavilo vyloučení. Hloupost, která sráží
Skvělý úvod, parádní trefa, ale nakonec další hořká porážka. Sparta v Evropské lize podlehla Bournemouthu 1:3 v zápase, který si z velké části prohrála sama. Přitom vše začalo nadějně. „Gól na Premier League,“ chválí v prvním dojmu Ligy naruby fotbalový expert Petr Ruman parádní trefu Ebrimy Singhateha. Jenže ještě před přestávkou přišlo po druhé žluté kartě zbytečné vyloučení Tobiase Guddala. Druhá půle už patřila anglickému celku. Je to škoda, protože podle Rumana se Sparta i v oslabení dokázala velmi dobrému soupeři vyrovnat.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off