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Kováčova radost i chvála Adua: Je to pořád dokola... Potřebujeme fanouškům udělat radost

Trenér Plzně Radoslav Kováč
Trenér Plzně Radoslav KováčZdroj: Profimedia.cz
Plzeňský Cheick Souaré v hlavičkovém souboji uspěl proti Yawu Paintsilovi z Lilleströmu
Ruben Gabrielsen z Lilleströmu se snaží udržet míč před dotírajícím Amarem Memičem
Plzeňský obránce Sampson Dweh si kryje míč před Fredrikem Gulbrandsenem z Lilleströmu
Plzeňský obránce Filip Prebsl hlavičkuje míč před Fredrikem Gulbrandsenem z Lilleströmu
Prince Adu poslal Plzeň už v 10. minutě do vedení na hřišti Lilleströmu
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Jonáš Bartoš
Jonáš Bartoš
Evropská liga
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V Plzni dává od konce srpna dohromady mužstvo, které vstoupilo do sezony mizerně a dohání výsledky na všech frontách. Radoslav Kováč oslavil na západočeské lavičce tři výhry po sobě až na začátku listopadu. Mužstvo veze tři důležité body z Evropské ligy z norského Lilleströmu (1:0), kde zápas rozhodl jedinou brankou Prince Adu. „Jsem rád, že nedostáváme góly z každé blbosti,“ řekl po utkání spokojený kouč.

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Viktoria šla v chladném Lilleströmu brzy do vedení. Branka Prince Adua z desáté minuty nakonec určila konečný výsledek 1:0. „Byl to pro nás důležitý zápas, abychom měli šanci postoupit. Měli jsme dobrý začátek, dali jsme gól, měli pak další dvě, tři šance, kdy jsme mohli zápas zabít. Vážím si toho, že jsme to uhráli zase s nulou, jedna nula je velmi pozitivní výsledek. Ukazuje se, že jsme pevnější v obraně, nedostáváme góly z každé blbosti“ ocenil plzeňský trenér Radoslav Kováč.

Byli jsme nebezpečnější

Poprvé v Plzni zažívá výsledkově úspěšné období. Viktoria zvítězila vysoko v zápase MOL Cupu na hřišti druholigové Jihlavy (6:1), v neděli zvládla těžký ligový duel na Baníku (4:0). Nedaleko Osla za tři body uhrála i čtvrteční utkání Evropské ligy a slavila první tři evropské podzimní body.

„Velká radost. Ale vedli jsme jedna nula a stát se mohlo cokoliv. Nakonec jsme to ubránili, Florian tam dobře pochytal nebezpečné přímáky. Jsem rád za celý tým, který dobře pracoval i bez míče. Naše držení míče nebylo tak vysoké, ale na tom dneska tolik nezáleží. Byli jsme nebezpečnější, měli také víc střel. Zvládli jsme to zaslouženě,“ hodnotil Kováč.

Postavil stejnou sestavu, jaká začala v neděli v Ostravě. „Nechtěli jsme do toho sahat, kolikrát už se nám to nevyplatilo. Ideální sestavu jsme hledali, hlavně ve chvíli, kdy jsme věděli, že máme dva zápasy po sobě a některé hráče šetřili. Teď jsme to chtěli nechat, i když jsme věděli, že některé stěžejní kluky prostřídáme během utkání. Věřím, že vítězství regeneraci zrychlí a na neděli se dobře připravíme,“ zmínil kouč Viktorie.

Bezprostředně po skončení úspěšného vystoupení už krotil emoce a myšlenky koncentroval směrem k neděli. Do Plzně přijede Sparta, půjde o velmi důležitý šlágr ambiciózních celků Chance Ligy. Pro trenéra půjde navíc o souboj proti mužstvu, kde působil jako hráč a později i asistent trenéra.

Doma nejsme tolik odolní

„Čeká nás těžký test. Nevím proč, asi nejsme tolik odolní, ale doma se nám nedaří dělat body, vyhráli jsme tam opravdu jen hrstku zápasů. Naopak venku to zvládáme. Věřím, že tohle nám pomůže. Chceme fanouškům udělat radost, zaslouží si to. Potřebujeme je dostat do varu, to se odvíjí od našeho výkonu,“ zdůraznil.

Kováč chválil jediného střelce zápasu v Lilleströmu Adua. Po návratu do kádru (kvůli disciplíně byl přeřazený na čtrnáct dní do béčka) vypadá velmi dobře a Plzni na hřišti pomáhá. „Rozhodl zápas, pro útočníka tam jsou pozitiva. Dokud měl sílu, byl velmi dobrý také v práci bez míče. Věřím, že v tom bude pokračovat. Ale je to pořád dokola. V neděli máme velmi těžký zápas se Spartou. Chceme to doma zvládnout,“ zopakoval trenér.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Benfica440013:312
2Bournemouth440011:212
3Ferencváros440011:312
4Saint Gilloise431010:210
5Juventus431011:410
6Olympiacos43104:110
7Leverkusen43018:19
8Besiktas Istanbul421111:87
9Záhřeb42115:47
10Levski42114:37
11Sunderland42114:47
12Nijmegen42118:97
13Lyon42116:77
14AZ Alkmaar42027:46
15Anderlecht42026:36
16OFI FC42025:46
17Rennais41304:36
18Omonia Nikósie42026:76
19Torreense42027:96
20Real Sociedad41219:45
21Crystal Palace41219:65
22Sparta41126:64
23Hoffenheim41126:64
24Sturm Graz41123:64
25Celje41125:94
26Salcburk41123:84
27Celta Vigo41034:63
28AC Milán41034:73
29Jagiellonia41034:73
30Plzeň41033:73
31Marseille41032:63
32Celtic41036:113
33Hapoel Be'er Sheva 40131:81
34Lillestrøm40132:101
35Lech Poznań40132:121
36FC Ararat-Armenia40044:140
  • Osmifinále
  • Play-off

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