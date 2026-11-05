Priske chválil fantastický výkon a zastal se Guddala: Kolik žlutých by dali sudí v Česku?
I když fotbalisté Sparty padli, trenér Brian Priske zase chválil. „Výkon byl fantastický, hlavně v prvním poločase,“ líčil dánský kouč po prohře ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Bournemouthu (1:3). Letenské srazily individuální chyby a zejména vyloučení norského stopera Tobiase Guddala v 37. minutě.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Byl to klíčový okamžik?
„Nevím, jestli úplně klíčový, ale určitě důležitý. Samozřejmě bych rád hrál celých devadesát minut jedenáct na jedenáct, ještě když jsme výborně vstoupili do zápasu a odehráli dobrých sedmatřicet minut. Byl to rozhodující okamžik, ale stejně tak za ně můžeme považovat i tři inkasované góly ve druhém poločase, protože kluci bojovali v deseti opravdu tvrdě.“
Přesto měl se Guddal, který už měl jednu žlutou kartu, zachovat v souboji jinak?
„Tak to je jasné, protože dostal druhou žlutou a byl vyloučený. Dělal ale to, co musí. Blokoval hráče, bohužel ho zachytil rukou a dal rozhodčímu šanci. Každý víkend sledujete českou ligu, řekněte mi, kolik žlutých karet se za podobné situace uděluje.“
O rozhodčích nechci mluvit
Jste frustrovaný, že rozhodčí rozdal hodně karet?
„Nechci dneska mluvit o rozhodčích. Dělají svoji práci, stejně jako my všichni. Udělal dvě rozhodnutí ohledně Guddala, tak to prostě je. Frustruje mě spíš výkon, který byl od kluků fantastický, hlavně v prvním poločase. Hráli jsme proti velmi dobrému týmu z Premier League, šest zápasů nedostal gól, přesto jsme si vytvářeli šance. Hráli jsme velmi dobře.“
Přesto jste nezvládli klíčové okamžiky. Čím si vysvětlujete, že v nich selhali docela zkušení hráči Jonatan Brunes nebo Loic Mbe Soh?
„Těžko říct. Nedokážu si vysvětlit, proč Jony netrefí míč tři metry od brankové čáry. Nedokážu ani říct, proč se Loic rozhodl pro takovou přihrávku. Ale právě proto je fotbal tak úžasný, všechno záleží na rozhodnutí hráčů. Naštěstí máme ve Spartě kvalitní hráče, kteří volí spíš správná než špatná řešení. V posledních zápasech jsme ale doplatili na drobnosti. Když budujete nový tým, hráči jsou možná pod větším tlakem, protože nemají za sebou třicet nebo padesát zápasů pospolu. Jsou ale špičkoví a kvalitní fotbalisté. Jsem na ně opravdu hrdý, jak jsme v plném počtu zvládli zápas proti špičkovému týmu z Premier League.“
Zahráli dobře Josimar Alcócer, Ebrima Singhateh či Ki-Jana Hoever?
„Od Singhateha to byl absolutně nejlepší výkon. Alcócer hraje taky na vysokém levelu, i když v některých zápasech toho ukázal míň. Dneska taky možná nepředvedl maximum, ale ukázal kvalitu, jakou má. Je mu pořád dvaadvacet. I Hoever hrál dobře, byl to od něj jeden z nejlepších zápasů ve Spartě. Je vidět, že je z Anglie zvyklý na takovou intenzitu.“
Překvapilo vás, jak Singhateh vyřešil gólovou situaci?
„Nevím, jestli jsem byl překvapený. Tohle je to, co dokáže. Nabral rychlost v přechodové fázi, ukázal sílu v souboji jeden na jednoho a zachoval klid v zakončení. Je hezké, že byl odměněný gólem. Zasloužil si to. Je za tím hodně práce, protože s Alcócerem sprintovali i dozadu. Víc kluků předvedlo dobrý výkon. Teď stačí, abychom to obrátili a začali vyhrávat.“
Ještě zpátky ke Guddalovi, který chyběl v základní sestavě zatím jednou. Neuvažoval jste, že byste ho nechal odpočinout?
„Měli jsme na lavičce Zeleného a Martince, ale je moje rozhodnutí, že Tobi hraje docela dost. Za tři měsíce ve Spartě ukázal, že je fantastický. Dneska na něj můžete být přísní kvůli jedné situaci, ale já to vidím jinak. Odehrál skvělých sedmatřicet minut.“
Jak je to se zraněnými hráči?
Jak jsou na tom zranění Adam Ševínský a Emmanuel Uchenna?
„Očekáváme, že Ševa bude zpátky během reprezentační pauzy. U Uchenny to zabere ještě nějaký čas.“
Změnila se situace u Johna Mercada?
„Je tam zlepšení, v posledních dnech byl na hřišti. Doufám, že bude k dispozici do zápasu v Plzni.“
Co od něj očekáváte?
„Výhra by byla hezká odpověď, ale záleží na výkon. Samozřejmě tam jedeme vyhrát.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off