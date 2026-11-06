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Experti se opřeli do obránce Sparty, padaly ostré výrazy: Stupidita a vražda

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„Světový“ gól Singhateha, pak Spartu zastavilo vyloučení. Hloupost, která sráží • Zdroj: iSport.cz
Guddal opouští trávník
Guddal byl po dvou žlutých vyloučen
Zklamaný kouč Sparty Brian Priske
Tradiční kolečko Sparty po zápase
Zklamaní hráči Sparty po zápase
Jakub Surovčík po obdrženém gólu
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Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
Evropská liga
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Vedli po krásném gólu Ebrima Singhateha a za další dvě minuty se dostali do obrovského maléru. Fotbalisty Sparty srazil ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Bournemouthu (1:3) zkrat stopera Tobiase Guddala, který byl po druhé žluté kartě vyloučený. Experti včetně Petra Rumana v podcastu Ligy naruby ho rozhodně nešetřili.

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Přes dva metry vysoký obránce si zavařil už v 6. minutě. Bournemouth se po druhé neproměněné šanci Jonatana Brunese tlačil do rychlého protiútoku a Guddal raději srazil křídelního hráče hostů Bena Gannona-Doaka na trávník.

Za přerušení akce soupeře uviděl první žlutou kartu, druhá přišla v 37. minutě. „Kdyby byl Guddal chytřejší, oba souboje uhraje úplně jinak,“ prohodil trenér Ruman v hodnocení pro Ligu naruby.

Ruman: Druhá karta byla naprosto debilní

Čtyřiadvacetiletý Nor schytal kritiku především za druhou situaci. James Hill, anglický stoper, poslal z prvního doteku na polovinu Sparty dlouhý nákop, za kterým utíkal útočník Álvaro Rodríguéz. Guddal běžel těsně před protivníkem, podíval se na něj, najednou přibrzdil, chytil ho rukama kolem pasu a svalil na zem.

Hlavní rozhodčí Erik Lambrechts ještě ve sprintu vytáhnul žlutou a následně červenou kartu. Guddal v zápase i přes protesty ostatních sparťanů dohrál. „Druhá karta byla naprosto debilní, omlouvám se za ten výraz. Úplně zbytečná,“ nechápal Ruman, jenž sledoval utkání přímo na Letné.

Brian Priske, kouč Sparty, se vlastního hráče na tiskové konferenci zastal. „Dělal v podstatě to, co musel. Snažil se hráče zablokovat, jenže ho přitom nešťastně zasáhl paží. Tím dal rozhodčímu šanci, aby mu udělil druhou žlutou kartu,“ poznamenal.

Absolutní stupidita a vražda

Ruman měl na celou situaci úplně jiný názor. „Kdyby tam dal pouze tělo, a ne obě ruce, čistě zablokoval náběh soupeře a parťák ve stoperské dvojici (Loic Mbe Soh) balon úplně v pohodě zpracuje a odehraje,“ líčil bývalý útočník Mohuče, kde si zahrál tři roky také s trenérem Bournemouthu Marcem Rosem.

Podobně hovořil také expert Roman Bednář ve studiu televizní stanice Nova Sport. „Jsi zajištěný, míč budeš mít ty, máš žlutou kartu a jsi hráč Sparty. Tohle prostě nemůžeš udělat, za mě je to absolutní stupidita,“ spustil někdejší hráč letenského týmu. „Kdyby Sparta tahala za kratší konec, valilo se to na ni a bylo těsně před koncem, ale tohle prostě nechápu. Omlouvám se, tohle je vražda,“ pokračoval velmi emotivně.

Skutečně, Sparta inkasovala ve druhém poločase tři góly. „Její reakce na vyloučení byla dobrá, zbytek prvního poločasu zvládla dohrát, zkonsolidovala se, ale bohužel zbytečné ztráty míče ji zase srazily na kolena,“ pravil Ruman. Chybovali totiž Mbe Soh a Santiago Eneme. „Je to velká škoda, protože Sparta vstoupila do utkání velice dobře, do deseti minut mohla vést o dva góly. První poločas byl naprosto vyrovnaný, ale bohužel si to prohrála nakonec sama,“ uzavřel.

KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Benfica440013:312
2Bournemouth440011:212
3Ferencváros440011:312
4Saint Gilloise431010:210
5Juventus431011:410
6Olympiacos43104:110
7Leverkusen43018:19
8Besiktas Istanbul421111:87
9Záhřeb42115:47
10Levski42114:37
11Sunderland42114:47
12Nijmegen42118:97
13Lyon42116:77
14AZ Alkmaar42027:46
15Anderlecht42026:36
16OFI FC42025:46
17Rennais41304:36
18Omonia Nikósie42026:76
19Torreense42027:96
20Real Sociedad41219:45
21Crystal Palace41219:65
22Sparta41126:64
23Hoffenheim41126:64
24Sturm Graz41123:64
25Celje41125:94
26Salcburk41123:84
27Celta Vigo41034:63
28AC Milán41034:73
29Jagiellonia41034:73
30Plzeň41033:73
31Marseille41032:63
32Celtic41036:113
33Hapoel Be'er Sheva 40131:81
34Lillestrøm40132:101
35Lech Poznań40132:121
36FC Ararat-Armenia40044:140
  • Osmifinále
  • Play-off

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