Experti se opřeli do obránce Sparty, padaly ostré výrazy: Stupidita a vražda
Vedli po krásném gólu Ebrima Singhateha a za další dvě minuty se dostali do obrovského maléru. Fotbalisty Sparty srazil ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Bournemouthu (1:3) zkrat stopera Tobiase Guddala, který byl po druhé žluté kartě vyloučený. Experti včetně Petra Rumana v podcastu Ligy naruby ho rozhodně nešetřili.
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Přes dva metry vysoký obránce si zavařil už v 6. minutě. Bournemouth se po druhé neproměněné šanci Jonatana Brunese tlačil do rychlého protiútoku a Guddal raději srazil křídelního hráče hostů Bena Gannona-Doaka na trávník.
Za přerušení akce soupeře uviděl první žlutou kartu, druhá přišla v 37. minutě. „Kdyby byl Guddal chytřejší, oba souboje uhraje úplně jinak,“ prohodil trenér Ruman v hodnocení pro Ligu naruby.
Ruman: Druhá karta byla naprosto debilní
Čtyřiadvacetiletý Nor schytal kritiku především za druhou situaci. James Hill, anglický stoper, poslal z prvního doteku na polovinu Sparty dlouhý nákop, za kterým utíkal útočník Álvaro Rodríguéz. Guddal běžel těsně před protivníkem, podíval se na něj, najednou přibrzdil, chytil ho rukama kolem pasu a svalil na zem.
Hlavní rozhodčí Erik Lambrechts ještě ve sprintu vytáhnul žlutou a následně červenou kartu. Guddal v zápase i přes protesty ostatních sparťanů dohrál. „Druhá karta byla naprosto debilní, omlouvám se za ten výraz. Úplně zbytečná,“ nechápal Ruman, jenž sledoval utkání přímo na Letné.
Brian Priske, kouč Sparty, se vlastního hráče na tiskové konferenci zastal. „Dělal v podstatě to, co musel. Snažil se hráče zablokovat, jenže ho přitom nešťastně zasáhl paží. Tím dal rozhodčímu šanci, aby mu udělil druhou žlutou kartu,“ poznamenal.
Absolutní stupidita a vražda
Ruman měl na celou situaci úplně jiný názor. „Kdyby tam dal pouze tělo, a ne obě ruce, čistě zablokoval náběh soupeře a parťák ve stoperské dvojici (Loic Mbe Soh) balon úplně v pohodě zpracuje a odehraje,“ líčil bývalý útočník Mohuče, kde si zahrál tři roky také s trenérem Bournemouthu Marcem Rosem.
Podobně hovořil také expert Roman Bednář ve studiu televizní stanice Nova Sport. „Jsi zajištěný, míč budeš mít ty, máš žlutou kartu a jsi hráč Sparty. Tohle prostě nemůžeš udělat, za mě je to absolutní stupidita,“ spustil někdejší hráč letenského týmu. „Kdyby Sparta tahala za kratší konec, valilo se to na ni a bylo těsně před koncem, ale tohle prostě nechápu. Omlouvám se, tohle je vražda,“ pokračoval velmi emotivně.
Skutečně, Sparta inkasovala ve druhém poločase tři góly. „Její reakce na vyloučení byla dobrá, zbytek prvního poločasu zvládla dohrát, zkonsolidovala se, ale bohužel zbytečné ztráty míče ji zase srazily na kolena,“ pravil Ruman. Chybovali totiž Mbe Soh a Santiago Eneme. „Je to velká škoda, protože Sparta vstoupila do utkání velice dobře, do deseti minut mohla vést o dva góly. První poločas byl naprosto vyrovnaný, ale bohužel si to prohrála nakonec sama,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off