Brunes nedal tutovku s xG 0,9. Jak je to možné?! Větší šance než penalta, v Anglii nevěřili
Čtyřgólová exploze proti Slovácku (5:1) je zatím výjimka. Jonatan Brunes, útočník Sparty, zahodil ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti fotbalistům Bournemouthu (1:3) další obrovskou šanci. „Byla to tutovka,“ zdůraznil expert Petr Ruman v hodnocení pro podcast Liga naruby.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Chytl se za hlavu, pak ukázal parťákovi Josimaru Alcócerovi zdvižený palec. Brunes se díky kostarickému reprezentantovi dostal k zakončení v zápase už po 68 sekundách. „Bournemouth měl obrovské štěstí, už měl prohrávat,“ líčil Joe Partington, bývalý obránce anglického celku, ve vysílání britské stanice BBC Radio Solent.
Jenže nestalo se, protože Sparta není v posledních zápasech produktivní.
Nemůžu uvěřit, že tohle nedal!
Jak situace začala: Alcócer se po přihrávce Martina Suchomela uvolnil na levé straně hřiště, protáhnul se kolem obránce Jamese Hilla a poslal balon do prostoru před brankou. „Krásně to naservíroval do středu hřiště,“ ocenil Ruman.
Norský útočník se nacházel na hraně malého vápna a přesně na středu branky, ve které stál gólman Michel Di Gregorio. Na Alcócerovu přihrávku si naskočil, zasáhl ji pravou nohou a nasměroval míč vedle pravé tyče.
„Měl balon na placírce, stačilo ho jenom jakkoliv dostat mezi tři tyče. Je to velká škoda,“ zmínil Ruman, bývalý útočník Mohuče nebo ostravského Baníku. „Nemůžu uvěřit, že tohle nedal!“ zdůraznil Partington. „Tohle byla pro útočníka ideální příležitost, stačilo to uklidit,“ dodal.
Větší xG než penalta
Sparťanská šance zaznamenala ve statistice očekávaného gólu hodnotu 0,901. Jde o vyšší číslo, než jaké se zpravidla přisuzuje kopu z penaltové značky (0,79). Norský útočník atakoval i počin Václava Drchala, tehdy ještě útočníka Bohemians, který na začátku minulé sezony v utkání proti Slavii (0:2) trefil při střele do prázdné branky pouze tyč (0,94).
„Nedokážu si vysvětlit, proč to Jony nedal, když byl tři metry od brankové čáry,“ reagoval Priske na tiskové konferenci. „Myslím, že jsme měli z některé další šance vytěžit gól a do druhého poločasu by to bylo jiné, i když jsme hráli o jednoho míň,“ líčil obránce Martin Suchomel.
Ano, Brunes se v šesté minutě ocitl v další příležitosti. Tentokrát se Ki-Jana Hoever uvolnil patičkou na pravé straně a centroval. Bratranec Erlinga Haalanda si dal první dotek s míčem, pokusil se obtočit kolem bránícího hráče a zakončit. Střela byla zblokovaná, ještě si stěžoval na možný penaltový zákrok.
Tři utkání bez gólu
„Dobře si zpracoval míč. Vlastně obě situace vyřešil v první fázi opravdu dobře, byl ve správném prostoru, ale hráč jeho kvalit z toho musí dát alespoň jeden gól,“ zamyslel se Ruman. Čeká to od něj pochopitelně také Sparta, která ho v létě koupila za necelých 150 milionů korun.
Šestadvacetiletý hráč se zatím střelecky po příchodu na Letnou trápí. Trefil se hned při prvním startu proti Zlínu (3:1) a následně měl pauzu dlouhou čtrnáct soutěžních zápasů, kterou ukončil necelé dva týdny dozadu proti Slovácku. Na čtyři zásahy zatím nenavázal, momentálně je další tři utkání bez zásahu. Jak dlouho bude čekat tentokrát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off