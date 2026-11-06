Nevidomý fanoušek Bournemouthu ocenil kotel Sparty: Tohle v Anglii nezažijete
Fotbal si chce užívat stejně jako ostatní. Být na stadionu, vnímat atmosféru, poslouchat chorály a prožívat každý gól spolu s ostatními fanoušky. Jenže Joe Davison, fanoušek Bournemouthu, je nevidomý, kvůli čemuž na čas přestal chodit na zápasy. Později se na tribuny vrátil, a při výjezdu oblíbeného týmu na čtvrteční utkání Evropské ligy do Prahy zažil něco, co nečekal.
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Sparta mu ve spolupráci s Livesportem připravila audiopopisný komentář v angličtině, díky kterému mohl přímo na stadionu sledovat utkání Bournemouthu proti letenskému týmu. „Je to neuvěřitelné. Jsou anglické kluby, které pro mě nedělají tolik jako Sparta, abych mohl přijet a měl tak dobré podmínky. Je to opravdu působivé a docela dojemné,“ popisoval Davison.
Kromě něj dorazili z Anglie na Letnou ještě jeden nevidomý a osm lidí na vozíku. „Cílem je, aby zážitky byly dostupné všem bez ohledu na zdravotní omezení. Velmi nás těší, že můžeme umožnit anglickým fanouškům prožít evropský fotbal přímo na Letné,“ řekla Irena Smetanová, CSR manažerka Sparty.
Kvůli ztrátě zraku přestal chodit na fotbal
Davison miloval fotbal už jako mladší, jenže postupně pro něj začalo být stále obtížnější sledovat, co se na hřišti děje. „Pak jsem s tím přestal, protože jsem zápasy nedokázal pořádně sledovat. Měl jsem s tím velké problémy,“ vyprávěl.
Zlom přišel ve chvíli, kdy zjistil, že existuje audiopopisný komentář. Najednou se mohl vrátit na tribuny, být obklopený ostatními fanoušky a znovu si užívat to, co mu tolik chybělo. Nejen výkony hráčů, ale také všechno kolem.
„Když můžete být na stadionu, mezi fanoušky, slyšet hluk a atmosféru a být obklopený lidmi, kteří tam chtějí být s vámi, je to úžasné,“ líčil.
Důležitá je především kvalita komentáře. Příznivec Bournemouthu má ještě částečně zachovaný zrak, některé situace dokáže zachytit sám. Když mu ale dění na hřišti unikne, potřebuje, aby mu ho někdo co nejpřesněji popsal.
Sparta překvapila
„Někdy se na stadionu začne jásat nebo lidé vykřiknou a vy vůbec nevíte, co se stalo. S audiopopisem ale máte pocit, že jste jako každý jiný člověk na stadionu. Rozumíte tomu, co se děje, a nemáte pocit, že o něco přicházíte,“ vysvětloval Davison.
V Anglii už podobná služba na řadě stadionů funguje. Fanoušci ji mohou poslouchat prostřednictvím klubového rádia nebo speciálního zařízení. Není to ale samozřejmost napříč všemi 92 profesionálními kluby. Ani v Premier League není dostupnost úplně jednotná, v nižších soutěžích je situace ještě složitější.
O to víc Davisona překvapilo, jakou péči mu připravila Sparta. „Nečekal jsem to. Je skvělé, že jsem přijel na druhý konec Evropy a všechno bylo tak dobře přístupné,“ ocenil.
Kotel ho ohromil už před výkopem
Do Prahy navíc dorazil při historické evropské cestě Bournemouthu. Na venkovní zápas svého klubu v evropských pohárech vyrazil vůbec poprvé. Předtím stihl oba domácí duely a zážitek si užíval naplno.
„Je to neuvěřitelné. Vůbec mi to nepřipadá skutečné. Pokaždé, když tam jsem, mám pocit, že se musím štípnout. Už jen to, že tady můžu být, je dostatečné. Výhra by to samozřejmě ještě vylepšila,“ usmíval se.
Na Letné ho zaujali také sparťanští fanoušci. Především jejich hlasitá podpora dlouho před výkopem. „Je působivé vidět, že už čtyřicet minut nebo hodinu před zápasem stojí a zpívají. V Anglii se s tím u velkých klubů tak často nesetkáte,“ dodal Davison.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off