Sparta náhradu za Priskeho zatím nenašla. Proti Alkmaaru ji povede dočasný kouč z Loko Praha
Fotbalisty pražské Sparty povede ve čtvrtečním utkání Evropské ligy s Alkmaarem jako dočasný kouč Lukáš Bláža z partnerského třetiligového Loko Praha.
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Ve čtvrtečním utkání ligové fáze Evropské ligy proti AZ Alkmaar povede fotbalisty Sparty v roli dočasného hlavního trenéra Lukáš Bláža společně s asistentem Miroslavem Droppou a asistentem pro standardní situace Janem Blažíčkem. Klub to zveřejnil na svých sociálních sítítch.
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