Analýza Benfiky: pozor na individuality! Plzeň musí hrát chytře, existuje recept na hvězdy
V 5. kole základní fáze Evropské ligy přijíždí do Plzně aktuální lídr tabulky. Benfica je mimořádně kvalitní soupeř se zajímavými individualitami i pevně danými herními principy. Aktuálně drží sérii devíti výher v řadě, v Evropské lize je stoprocentní se skóre 13:3. Trenér a expert Sportu Petr Ruman detailně rozebral tým, který se ve čtvrtek představí v Doosan Areně. Přes vysokou kvalitu existují cesty, jak portugalské mužstvo nachytat. „Nesnažit se Benficu porazit pouze v individuální kvalitě,“ upozorňuje Ruman. Vánoční nabídka ročního iSport Premium se slevou 297 korun >>
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Herní styl
Hra proti míči
„Benfica vstupuje do utkání zpravidla s velmi aktivním a intenzivním presinkem, jehož hlavním cílem je dostat soupeře pod tlak už při výstavbě hry. Především v úvodních minutách se snaží napadat vysoko, chodí agresivně do soubojů a získává míče co nejblíže soupeřově brance. Při výstavbě soupeře od brankáře přechází do osobního bránění 1 na 1, spoléhá se na individuální kvalitu svých hráčů v defenzivních soubojích. Také při tomto způsobu bránění hráči zachovávají orientaci na míč a vzájemně se zajišťují. S přibývajícím časem tým častěji ustupuje do organizovaného bloku 4-4-2. Oba útočníci se snaží aktivně napadat stopery soupeře a směřují rozehrávku do krajních prostorů, kde následně dochází k intenzivnímu vystupování dalších hráčů. V utkání proti Hearts (13.8., 1:1) byl jedním z hlavních presinkových spouštěčů moment, kdy soupeř rozehrával míč na krajního obránce.
Proti týmům využívajícím wingbeky, na které v poslední době spoléhá také Plzeň, dokáže Benfica svou obrannou strukturu přizpůsobit do rozestavení 5-2-3, aby zachovala přímou odpovědnost jednotlivých hráčů za soupeře. Při bránění vlastního pokutového území krajní obránce aktivně vystupuje proti míči, zatímco stopeři přebírají odpovědnost za obsazení soupeřových útočníků a může vznikat prostor mezi krajním obráncem a stoperem. Potenciální slabinou je také prostor mezi útočnou a záložní řadou, zejména pokud soupeř dokáže prostřednictvím tří středních záložníků navázat obě šestky Benfiky. Díky kvalitní organizaci a postavení hráčů Benfica velmi rychle reaguje na ztrátu míče a uzavírá nebezpečné prostory.“
Hra s míčem
„V útočné fázi využívá Benfica základní rozestavení 4-3-3 s jednou šestkou a dvěma osmičkami. Její hra je charakteristická kvalitní technickou vybaveností, klidnou prací s míčem a častou kombinací na dva doteky. Osmičky, křídelní hráči a krajní obránci pravidelně mění své pozice, aby vytvářeli možnosti pro kombinaci a otevírali prostory za obrannou linií soupeře. Velmi důležité jsou zejména náběhy osmiček za obrannou linii soupeře v meziprostorech.
Typickou situací je moment, kdy křídelní hráč sestoupí níže pro míč a vytáhne krajního obránce soupeře. Vzniklý prostor následně využívá osmička dynamickým náběhem za jeho záda. Tyto pohyby jsou pravidelnou součástí útočné hry Benfiky a vyžadují maximální pozornost při přebírání hráčů. Křídelní hráči navíc často vedou míč směrem do středu hřiště na svou silnější nohu, čímž současně uvolňují krajní prostor pro náběh krajního obránce a případnou kombinaci do tandemu.„