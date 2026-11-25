Bláža: Lehký šok, ale spím dobře. Nejsem trenér, co rád sedí. Jak komunikuje se Sivokem?
Lehce nervózně se usadil před plné tiskové centrum, napil se vody a pak už začal Lukáš Bláža povídat o posledních hektických dnech. V pondělí se jako trenér třetiligového Loko Vltavín dozvěděl, že dočasně povede fotbalisty Sparty, a ve čtvrtek ho čeká jednoznačně největší zápas v kariéře. Letenský tým se doma v Evropské lize postaví proti AZ Alkmaar.
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Jaká byla vaše první reakce?
„První reakce byla samozřejmě překvapivá. V pondělí mi volal Tomáš Sivok, že chce, abych vedl úterní trénink a případně další dny jako dočasný trenér. Samozřejmě to byl lehký šok, ale neváhal jsem jedinou vteřinu. Je to šance, která se nemusí v životě opakovat. I kdyby to mělo být na jeden zápas, je to obrovská šance se trenérsky ukázat.“
Jak se zatím sžíváte s obrovským skokem?
„Příležitost přišla zčistajasna a velmi si jí vážím. Všichni mi říkají, ať si to užívám. Je těžké si to užívat, ale jsem za to strašně moc rád a budu dělat své maximum.“
Důležité je, abychom vypadali jako jeden tým
Času na přípravu a velké změny není moc. S čím do toho jdete, jaké jsou teď úkoly?
„Jdeme bojovat za tohle logo (podívá se na znak Sparty na své mikině) a jdeme vyhrát. Snažím se mužstvo s realizačním týmem připravit co nejlépe. Víme o našich silných stránkách, víme o soupeřových slabších stránkách, a snažíme se na tom pracovat. Ve středu jsme měli dobrý trénink a věřím, že se spousta z toho objeví v zápase.“
Kdy přišlo definitivní rozhodnutí, že Spartu povedete ve čtvrtek?
„V pondělí jsem se dozvěděl, že povedu úterní trénink, a v úterý jsem se dozvěděl, že povedu i čtvrteční zápas.“
Jak se změnil váš denní program? Jak se vám v noci spí?
„Spím dobře. (úsměv) Mám dvě malé děti, takže jsem zvyklý i nespat, ale naštěstí jsou šikovné, takže spím dobře. Změnilo se to, že se snažím celý den pracovat, ale jsou to dva dny, žádná dlouhá perioda. Sparta mi dala obrovskou šanci a já udělám maximum pro to, abych důvěru splatil. Jestli teď tři dny budu spát málo, nehraje roli. Důležité je, abychom vypadali jako jeden tým a abychom utkání zvládli.“
Chceme navázat na principy Priskeho
Existuje šance, že budete trénovat ještě v neděli ve Zlíně?
„Co bude dál, tím se nezaobírám. Teď dělám maximum pro to, abych tým dobře připravil na čtvrteční zápas. Co se bude dít potom, momentálně neřeším.“
Jaké bylo postavit se na tréninku před tým a jaká byla vaše první zpráva k hráčům?
„Sám jsem přemýšlel, co týmu říct jako první věc. Spíš jsem narážel na to, že jsme tady teď jeden tým, který musí táhnout pospolu, a i když máme lehkou výsledkovou krizi, z té bídy nás nedostane nikdo jiný než my sami. Takže jsem apeloval na principy, které máme ve Spartě nastavené. Chceme navázat na principy Sparty a principy Briana Priskeho. Nejsem tady od toho, abych za dva dny měnil celkovou tvář týmu, hráče nebo styl hry. Snažím se navázat na to, co tady Brian udělal, a samozřejmě přidat něco svého, čemu věřím, že by nám mohlo pomoct. Ale neřekl bych, že to jsou nějaké překotné změny.“
Vedle trenéra se změnil i sportovní ředitel a do role se posunul Tomáš Sivok. Co vám o týmu říkal?
„S Tomášem Sivokem jsem v kontaktu, bavíme se o všem – o kabině, o stylu hry. V úterý měl proslov před hráči, kde důrazně apeloval, aby někteří hráči pochopili, o co se ve Spartě hraje, a že to musí ukazovat neustále každý den. Zápas není o nich, je to prostě o Spartě a ti kluci musí dokázat, že na to mají, že se chtějí dostat ještě dál a že Sparta pro ně není konečná stanice. Zkrátka, že hrají o svoje triko a musí se ukázat.“
Karabec a Ryneš do zápasu nezasáhnou
Jak prožíváte zápasy na střídačce? Jak emotivního trenéra fanoušci uvidí?
„Uvidí toho samého Lukáše Blážu jako všude jinde. Já budu trénovat stejně jako ve třetí lize nebo v dorostu. Nejsem trenér, co rád sedí. Budu se snažit tým podporovat u lajny a nebudu si hrát na něco, co nejsem.“
Jak byste se popsal jako trenér? Co je váš ideální herní styl a jaké jsou základní principy, na kterých by váš tým měl stavět?
„Nechci mluvit o sobě a mých ideálech. Devět let jsem trenérem Sparty a od akademie jsem se dostal až sem, což je velká cesta. Vyvíjel jsem se každým rokem a snažil jsem si něco vzít od každého trenéra, kterému jsem dělal asistenta. Jako hlavní kouč jsem se učil z chyb. Asi jsem jiný trenér, než jsem byl před pěti lety, jsem jiný trenér než před rokem, ale ten základ je stejný. Mám rád, když můj tým drží míč, když je schopen být trošku variabilní, nehrát jenom jeden herní styl. Taky mám rád tým, který chce sebrat soupeři balon co nejrychleji. Nemám rád, když je někdo extra zalezlý. Sparta má jasně dané principy, když jsem byl v béčku s Lubošem Loučkou, trénovali jsme stejně jako A-tým a využívali stejné principy. Na to chci navázat.“
Na tréninku byli zranění Adam Karabec a Matěj Ryneš. Jak jsou na tom?
„Měl jsem radost, když jsem viděl Karu a Rynyho na tréninku po dlouhé době. Do zápasu ještě nejsou připravení, ale jenom to, že máte takovéhle hráče na tréninku, týmu prospěje. Kara je lídr, kapitán a kluci ho tak vnímají.“
Alkmaar? Dává hodně gólů
Některé hráče jako Adama Karabce znáte z mládeže Sparty, jak vám pomáhají poznat kabinu?
„Ano, měl jsem v dorostu Karu, Suchomela, Vydru nebo Ševínského. Tihle kluci jsou pro mě takové postrčení do kabiny. S každým z nich jsem se včera bavil a zajímal mě jejich pohled. Ne že by mi kecali do sestavy, ale ptal jsem se jich na určitá jména a řekli mi svůj názor. Vážím si toho, že i když jsem je trénoval pár let zpátky, tak jsme pořád v podstatě staří známí a jsou schopni mi ten názor dát. Já jsem si ho přebral a podle toho jsme se rozhodli i o sestavě.“
Podle čeho budete vybírat sestavu? Kolik toho chcete změnit?
„Měl jsem schůzku s realizačním týmem, vyslechl jsem si jejich názory a řekl jsem jim můj plán pro zápas, abychom byli co nejsilnější. Takovým společným konsenzem jsme to dali dokupy. Plus jsem měl schůzky s některými hráči, i zahraničními. Sestavu vám samozřejmě neřeknu, ale věřím, že nastoupíme v nejlepším možném rozpoložení.“
Měl jste dostatek času zanalyzovat si Alkmaar? K čemu jste došel?
„Viděl jsem dva zápasy AZ a došel jsem k tomu, že to je velice dobře technicky vybavený tým, hodně dobře strukturalizovaný, má dobře zmáknutý presink, chce hrát, soupeře přehrává a dává hodně gólů. Vím, že nás čeká těžký zápas, že nás čeká soupeř, který umí hrát na míči a nebojí se, že soupeř presuje. Věříme, že my budeme ještě lepší.“
Neočekávejte ode mě velké věci
Sparta se s Alkmaarem potkala v březnu a hlavně domácí odveta dopadla poměrně jednoznačně (0:4). Upínal jste se k tomuto zápasu?
„Zápas jsem viděl a Alkmaar toho moc nezměnil – mají stejného trenéra a myslím, že by mohlo nastoupit nějakých sedm stejných hráčů. Trochu jsem z toho čerpal. Věřím, že nás čeká jiný zápas a že jim to vrátíme.“
Co jste si dřív říkal při sledování zápasů Sparty? Co byste udělal jinak?
„Samozřejmě se na zápasy koukám a jako každý Čech tomu rozumím nejvíc na světě. Na druhou stranu já věřím, že trenér dělá maximum a někoho kritizovat je strašně lehké. V televizi nevidíme, co po hráčích chce, jaký je herní plán a tak dále. Takže jsem se do týmu snažil dostat věci, které by podle mě mohly fungovat. Ale opakuji, nejsem tady od toho, abych dělal překotné změny, jsem dočasný trenér, který navazuje na práci Briana Priskeho. Neočekávejte ode mě velké věci. Cílem je dostat tým do jedné velké tlupy, která si to prostě půjde rozdat, bude držet při sobě a udělá pro úspěch maximum.“
V posledních zápasech fanoušci protestovali a atmosféra na tribunách nebyla úplně ideální. Připravujete se na to?
„Vůbec tohle neřeším, já fanoušky neovlivním. Kabina ví, že fanoušky dostaneme zpátky na naši stranu, když začneme vyhrávat a pracovat jeden za druhého. Věřím, že poctivou prací se dostaví výsledky. To můžeme změnit. Co se bude dít na tribunách, neovlivníme a já se tím vůbec nezaobírám.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off