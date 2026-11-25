Opory Sparty zpátky v tréninku. Bláža popsal Karabcovu roli, zpovídal i staré známé
Z kabiny na hřiště v tréninkovém centru na Strahově zamířil vedle útočníka Jonatana Brunese, část obličeje zakrýval vytažený nákrčník. Adam Karabec, kapitán fotbalové Sparty, se připravoval s týmem před čtvrtečním zápasem Evropské ligy proti Alkmaaru. Soutěžní utkání nehrál kvůli poraněnému kotníku od konce září, tedy necelé dva měsíce.
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Karabec fungoval v úvodních patnácti minutách, které byly otevřené pro média, v normálním režimu. Běhal po trávníku, zapojil se i do baga. Stejně jako dlouhodobě zranění Matěj Ryneš a Magnus Kofod Andersen. „Určitě jsem měl radost, když jsem viděl Karu a Rynyho po dlouhé době na tréninku,“ zmínil Bláža. Pak přidal klíčovou zprávu: „K zápasu ještě nejsou připravení.“
Oba čeští reprezentanti vypadli Spartě na posledním srazu národního týmu, Karabec si poranil vnitřní vaz kotníku. „Nechci úplně specifikovat, kdy se vrátím, protože existují různé varianty. Budu se samozřejmě snažit, aby to bylo co nejdřív,“ vyprávěl v rozhovoru pro Ligu naruby. „Pokud všechno půjde, jak má, myslím si, že na podzim pár zápasů stihnu,“ prohodil.
Neriskovat a čekat
Sparta jich má před sebou ještě pět. Ve čtvrtek Alkmaar, následně Zlín, Mladá Boleslav, Salcburk a Teplice. „Byl mimo hru docela dlouho, na trávníku byl akorát s individuálním kouče, ne ještě s týmem,“ vyprávěl Brian Priske, dnes už bývalý kouč, po nedělním utkání s Libercem. „Byl by to velký risk. Musíme s Karou a Rynešem ještě počkat,“ namítl na otázku, jestli Karabec nastoupí ještě do konce podzimu.
Přesto už byli součástí úterního tréninku pod novým – i když dočasným – realizačním týmem. „Týmu prospěje, když jsou takoví hráči na tréninku. Kara je lídr, kapitán, kluci ho tak vnímají,“ líčil Bláža, který jako kouč prošel mládežnickými kategoriemi ve strahovské akademii.
Karabce, Martina Suchomela, Patrika Vydru nebo Adama Ševínského potkal už v dorostu. „Vážím si toho, že i když jsem je trénoval pár let zpátky, že jsme pořád v podstatě staří známí,“ vyprávěl Bláža. „Jsou pro mě v kabině prostředníky. S každým z nich jsem se včera bavil, trochu mě zajímal jejich pohled a názory. Ne že by mi kecali do sestavy, ale ptal jsem se jich na určitá jména,“ dodal.
Co si z toho vzal, ukáže až základní sestava pro čtvrteční zápas s Alkmaarem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off