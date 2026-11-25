Spartě hrozí nejnižší návštěva za rok a půl. Bláža má plán, jak dostat fanoušky na svou stranu
Fanoušci se proti vedení klubu opakovaně vymezili choreografií a naposledy v utkání proti Liberci (1:3) zůstal kotel Sparty prvních 12 minut mimo sektor. Nyní vstupuje klub do nové éry, ale podpora na tribunách možná nebude nejhlasitější. K dispozici je den před utkáním Evropské ligy proti Alkmaaru stále přes sedm tisíc vstupenek a hrozí nejnižší návštěva od února 2025.
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Po posledním fiasku přišly změny a skončili trenér Brian Priske i sportovní ředitel Tomáš Rosický. Podle posledních vzkazů bude většina fanoušků s těmito kroky spokojená, ale pozitivní vlna energie se na tribunách ještě ve čtvrtek nejspíš nedostaví.
Méně fanoušků jen na MOL Cup
Vyprodáno téměř jistě nebude, den před utkáním leží na stránkách Sparty přes sedm tisíc vstupenek a některé menší sektory nejsou vůbec v prodeji. Pravděpodobně tak na Letnou přijde nejnižší návštěva v sezoně. Negativní rekord zatím drží utkání MOL Cupu proti Baníku, kdy dorazilo jen lehce přes 14 tisíc diváků.
O sezonu dřív pak pod tuto cifru neklesla návštěva ani jednou a pro nižší číslo musíte jít až do nadstavby sezony 2024/25, kdy proti Jablonci sedělo či stálo v ochozech 13 934 diváků. Proti Alkmaaru tak dorazí dost možná nejnižší návštěva od února 2025, kdy zápas MOL Cupu proti Dukle sledovalo 10 323 fanoušků.
Bláža tribuny neřeší
Dočasný hlavní trenér Lukáš Bláža se však tímto faktem nechce nechat rozptýlit. „Tohle vůbec neřeším. Kabina ví, že fanoušky dostaneme zpátky na naši stranu, když začneme vyhrávat a pracovat jeden za druhého. Věřím, že poctivou prací se dostaví výsledky. To můžeme změnit. Co se bude dít na tribunách, neovlivníme a já se tím vůbec nezaobírám,“ odpověděl odhodlaně.
Naopak nizozemský soupeř se může těšit, že ho v Praze požene vyprodaný sektor hostů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off