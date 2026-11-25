Kováč: Hráči pochopili, co po nich chceme. Že bude mráz? Poradí si, berou krásné peníze
Až v závěru podzimu se Plzeň nadechla k lepším výsledkům, pod Radoslavem Kováčem vyhrála čtyři z pěti posledních zápasů. Navázat na úspěšnou sérii chce tým i ve čtvrteční Evropské lize proti Benfice. Aktuální lídr tabulky představuje silnou hrozbu, domácí mužstvo se těžké výzvy nebojí. Také proto, že mu sedí aktuálně nastavený styl. „Hráči se v něm našli,“ řekl Kováč na tiskové konferenci den před výkopem.
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Jaké zbraně chystáte na silného soupeře?
„Pro nás je zápas s Benfikou obrovská výzva. Chystáme se na soupeře od včerejška velmi důkladně, ještě nás čeká jeden trénink (ve středu v podvečer). Chceme eliminovat jejich individuální kvalitu a celé pojetí hry. Určitě dobrou organizací. Víme moc dobře, že po zisku míče musíme předvést velkou kvalitu nahoru. Bude to těžké, pokud budeme hrát v zápase pomalu a necháme hráče pod balonem, na to je jejich individuální kvalita silná. V ofenzivní i defenzivní části. Chceme zkusit využít momentum utkání a třeba skórovat ze standardky. Chceme odehrát dobrý zápas a uvidíme, na co to bude stačit.“
Největší zápas pro Kováče
Plzeň drží sérii pěti zápasů bez prohry. Proč se začalo mužstvu v závěru podzimu dařit?
„Po složitém začátku jsme se dostali do úspěšnější fáze. Sedlo si u nás víc věcí, možná i způsob hry. Jsme tady necelé tři měsíce, hráči pochopili, co od nich očekáváme. Adaptace byla trošku delší, ale tak to v novém prostředí bývá. Jsem rád, že máme vesměs všechny hráče zdravé. Sami se v našem způsobu hry našli. Když to navíc přináší výsledky, lépe se hráčům vnímá, co po nich chceme.“
Máte téměř uzdravený kádr. Jak skládáte nominaci na zápas?
„Nominace nás čeká až po posledním tréninku, snad už se nic zásadního nestane. Jsem rád, že jsou všichni hráči zdraví. Konkurence je nejlepší věc pro to, abychom podávali ty nejlepší výsledky. Je dobře, že na sebe hráči můžou tlačit a díky tomu se všichni posouváme.“
Benfica v sezoně prohrála zatím jediné ligové utkání. Potkáváte nejtěžšího soupeře v kariéře?
„Jako trenér určitě. Všichni se na to těšíme, jsme plni očekávání. V našem lepším období to bude velký ukazatel, jak na tom výkonnostně jsme. Pro celou organizaci, město i region půjde o velký zápas.“
Chceme, aby kluci byli komplexní
Fungují už věci, které do týmu dostáváte mimo hřiště?
„Máme před sebou ještě pět zápasů, chceme to dohrát co nejlépe do zimní pauzy. Chceme, aby byli hráči profesionálové, maximálně koncentrovaní a udělali všechno pro výsledek i mimo hřiště. Tlačíme na to, víme, že to není jenom o tréninku a zápasech. Apelujeme neustále na to, aby z kluků byli komplexní hráči.“
Čeká se mrazivé počasí. Pomůžou vám podmínky zápasu?
„Hráči soupeře nastupují za obrovský klub, jsou za svůj výkon zodpovědní v jakémkoliv počasí. Zda nám to pomůže, se ukáže až na hřišti. To bude fantasticky připravené. Zima bude, ale hřiště je ve výborné kondici. Hráči vědí, proč tady jsou, taky za to berou krásné peníze (úsměv).“
Benfica oproti lize v Evropě hodně mění sestavu. Přizpůsobíte tomu taktiku?
„My toho moc měnit nebudeme. Prestianni je jejich klíčový hráč, hovoří za něj třináct gólů a šest asistencí. Ale nejde jenom o něj. Třeba zkušený Vangelis Pavlidis dává také spousty gólů. Znám jejich trenéra Silvu. Trénoval Everton, jeho poslední tým v Anglii byl Fulham. Byl jsem přímo na zápase, když hráli proti Burnley a ten zápas zvládli. Náš styl se ale měnit nebude. Benfica má kvalitní tým na všech postech, když vymění hráče, přijde tam další kvalita. Budeme se chystat na celý tým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off