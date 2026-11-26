Plzeň proti gigantům: s Kováčem si to začalo sedat. Kdo to má nahnuté a bude se řešit?
- Viktoria Plzeň nastoupí v Evropské lize proti Benfice, která vyhrála devět zápasů po sobě.
Trenér Radoslav Kováč má k dispozici kompletní kádr a ustálenou sestavu.
Kvůli velké konkurenci zůstávají někteří hráči mimo nominaci a v zimě se očekávají odchody včetně Jiřího Panoše.
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Mrazivý závěr roku v Evropské lize bude pro Plzeň hodně náročný. Viktoria ve čtvrtek večer hostí portugalskou Benfiku, za čtrnáct dní letí do Anglie na Bournemouth. Západočeši se střetnou s naprostými esy – po čtyřech kolech prvním a druhým celkem tabulky. Trenér Radoslav Kováč našel v posledních týdnech optimální sestavu, navíc má k dispozici téměř kompletní kádr. Všichni hráči se mu ani nevejdou do zápasové nominace. Kdo je aktuálně nepostradatelný a kdo ve zbytku podzimu musí o svou pozici bojovat?
Mrazivé středeční odpoledne úplně nelákalo k běhání po venkovním hřišti, plzeňští fotbalisté ale museli do práce. Čekal je trénink před duelem Evropské ligy s Benfikou. Do konce roku odehrají ještě šest zápasů, jen dva z nich na domácí půdě. „Chceme zvládnout závěr podzimu,“ shodovali se trenér Radoslav Kováč i kapitán Patrik Hrošovský.
Na mezinárodní scéně se Plzeň porovná s naprostou špičkou. Ve chvíli, kdy nahání body pro možný postup do jarní části Evropské ligy, dorazila portugalská Benfika. Lídr tabulky, který od srpna prohrál pouze jediné utkání. Aktuálně drží šňůru devíti výher po sobě.
Po třech měsících to začalo fungovat
V dobrém rozpoložení jde do důležité čtvrteční partie i domácí Viktoria – Západočeši vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, v sobotu si odvezli tři důležité body z Ďolíčku proti Bohemians (2:1). Do mužstva se začíná propisovat herní koncept trenéra Kováče a jeho kolegů, kteří s mužstvem pracují tři měsíce poté, co vystřídali Martina Hyského a jeho nejbližší realizační štáb.
„Po složitém začátku jsme se dostali do úspěšnější fáze. Sedlo si u nás víc věcí, možná i způsob hry. Hráči pochopili, co od nich očekáváme. Adaptace byla trošku delší, ale tak to v novém prostředí bývá,“ konstatoval Kováč den před zápasem s Benfikou. „Pracujeme na tom na trénincích, je to vidět i v zápasech. Máme věci, které chceme zlepšovat, ale cítím z týmu, že si víc rozumíme,“ přidal lídr Hrošovský.
Kováč poskládal funkční kostru týmu, oproti víkendové lize v Praze se dají na těžký duel s Benfikou očekávat minimální změny. Na stoperu je možný návrat Sampsona Dweh místo Denise Vavra, další hráči si ale své pozice na hřišti obhájili.
Jasnou jedničkou je Florian Wiegele, vzadu se Kováč opírá o fungující stoperskou trojici – vedle Dweha nastupují pravidelně reprezentanti Tobiáš Pališčák a Filip Prebsl. Střed pole obstarávají Hrošovský a Lukáš Červ, na pozici wingbeků dobře fungují další reprezentanti Adam Gabriel a Merchas Doski.
Na hrotu se probral oživený Prince Adu, stálicí s vysokou výkonností je rychlík Amar Memič. Na levém křídle si dobře vede Christophe Kabongo, aktuálně nejlepší střelec týmu.
Kováč nemá důvod cokoliv zásadního měnit, Plzeň poprvé v sezoně zažívá stabilnější a úspěšnější období. Aktuálním herním projevem se podobá tomu, s čím sbíral výsledky zkušený Miroslav Koubek. „Kluci se v našem způsobu hry našli. Když to navíc přináší výsledky, lépe vnímají, co po nich chceme,“ poznamenal Kováč.
Soupiska je ustálená, kdo odejde?
Varianty pro změny v sestavě má – uzdravili se mu všichni hráči, někteří se ani nevejdou do zápasové nominace. Pro výjezd na Bohemians zůstali doma Tomáš Ladra, Jiří Panoš a Mohamed Toure.
„Nominace nás čeká až po posledním tréninku, snad už se nic zásadního nestane. Jsem rád, že jsou všichni hráči zdraví. Konkurence je nejlepší věc pro to, abychom podávali ty nejlepší výsledky. Je dobře, že na sebe hráči můžou tlačit a díky tomu se všichni posouváme,“ liboval si západočeský kouč.
Přes zimu se v Plzni dají čekat změny v kádru. Smlouvy po sezoně končí Aduovi, Cheickovi Souarému a Matěji Vydrovi. Jiný klub na přestup nebo hostování bude velmi pravděpodobně hledat čerstvě devatenáctiletý Panoš. Menší herní vytíženost mohou v zimě řešit i Viktor Baier, Karel Spáčil či afričtí ofenzivní hráči Salim Lawal a Baboucarr Faal.
V týmu už je zpátky obránce Jan Paluska, který téměř rok léčil zranění třísel. Kopačky po dlouhé době nazul také zkušený stoper Václav Jemelka. Vrací se po operaci kolene, jeho zapojení do zápasů lze očekávat až po novém roce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off