Šádek o situaci v Plzni: Zima může být zajímavá. Na přemlouvání už nemám sílu
Ještě před výkopem čtvrteční Evropské ligy proti portugalské Benfice promluvil Adolf Šádek o současné situaci v Plzni. Západočeský generální ředitel byl vzhledem k průběhu sezony poměrně kritický. V rozhovoru pro stanici Nova Sport mluvil mimo jiné o chystaných transferech nebo pozici trenéra Radoslava Kováče. Co všechno zaznělo?
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O výsledcích Plzně
„Nešťastně jsme vstoupili do ligy i do Evropy, tam máme historicky nejhorší vstup. Nikdo v klubu nemůže být spokojený, ani já ne. Je to zklamání. Evropu nemáme na druhé ani třetí koleji, to vidíte podle sestavy, která nastoupila proti Benfice. Poháry jsou jedním z důvodů, proč hrajeme českou ligu. To nejde přehodnotit.“
O chystaných přestupech
„Jména vám pochopitelně neřeknu. Ale v průběhu podzimu jsem byl několikrát v kabině několikrát. Mám do konce podzimu sedm zápasů (včetně Benfiky). Hráči je mají na to, aby mě přesvědčili, že tady v Plzni mají být. Nemám už sílu hráče přemlouvat, vyhrožovat jim. To už je pryč. Když mě nepřesvědčí, zima bude v Plzni velmi třaskavá. Takhle veřejně je to můj poslední statement, aby se hráči probrali a uvědomili si, kde jsou. Znovu říkám - když se to nestane, zima bude velmi zajímavá.“
O pozici trenéra Kováče
„Máme to nastavené jednoduše. Radek má takovou smlouvu, že když budeme mít jako klub po sezoně zaručené místo v Evropě, prodlouží ji. Přeju si také to, abychom se v zimě posunuli dál. Jako Plzeň musíme být přesvědčení o tom, že jsme nastavení dobře koncepčně a víme, co děláme. Radek mi sedí, je to skvělý trenér, dal mužstvu impuls, který potřebujeme. Ale Plzeň musí být úspěšná a my dneska úspěšní nejsme. Teď je to jednoznačně zklamání na všech úrovních. Radek ví, o co hraje. Přál bych si, aby pokračoval, to znamená, že budeme mít dobré výsledky. Zatím tomu tak není. Musíme se posunout výš, abychom se zastabilizovali. Když bude podzim neúspěšný, znovu říkám, že zima tady bude zajímavá.“
O ambicích pod majitelem Michalem Strnadem
„Baví mě to. Je jasně dané, kdo je tady kápo. Michal Strnad je majoritní akcionář, já od něj dostal plnou podporu, že řídím klub. Já jsem jako CEO a minoritní akcionář zodpovědný za to, jak klub funguje. Tahle má úloha se oproti minulosti nezměnila - pořád jsem generální ředitel. Se vstupem Michala Strnada pochopitelně musíme přemýšlet jinak. Máme nejhorší vstup do ligy i Evropy, je to k zamyšlení. Něco jsme před sezonou říkali s Martinem Hyským na tiskovce a evidentně to netrefili. Dostali jsme naloženo ze všech stran. Martin to řekl v nějakém kontextu, já to řekl jako první a pak on. Věřil v to, co jsme v létě prohlásili, ale nestalo se to. Jsme špatně postavení v ligové tabulce i v Evropě, ve vedení smýšlíme jinak. Snad jsou s tím ztotožnění i frajeři na hřišti. Když to nepochopí, tak si v Plzni vánočních dárečků rozbalíme víc, než jsou obvyklé jeden, dva, tři. Víckrát jim to už říkat nebudu.“
O komunikaci s majitelem
„Hodnotíme společně věci v klubu na pravidelné bázi, další máme před sebou v prosinci. Je otázka, kde v tu dobu jako klub budeme. Na každodenní bázi má v klubu pan Strnad lidi, co tady jsou s námi. Komunikujeme transfery, mládežnickou akademii a další věci. Je tolerantní, ale zároveň náročný. Jak to bude dál, závisí, jak to pochopíme všichni v klubu. Rodinný klub se mění na větší, je na nás, jak to tady zvládneme. Plzeň nemůže být neúspěšná, tak to mám nastavené. Až nebudu chtít být úspěšný, přestanu dělat fotbal. Vždycky jsem si přál silného majitele, dneska ho mám. Ale automaticky to neznamená, že se to rovná s tím být úspěšný. Máme před sebou velkou výzvu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|2
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|3
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|4
Saint Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Olympiacos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7
Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10
Levski
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|19
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|20
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|21
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|22
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|23
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|25
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|26
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|27
Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|28
Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29
AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|31
Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35
Lech Poznań
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0
- Osmifinále
- Play-off