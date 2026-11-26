Obušky a pepřový sprej! Zápas Evropské ligy přerušila bitka fanoušků s policií
Zápas Evropské ligy mezi Besiktasem Istanbul a izraelským Hapoelem Beer Ševa poznamenaly násilné události v hledišti. V gruzínském Batumi zasahovala policie proti tureckým fanouškům, kteří vyvěsili palestinskou vlajku. Došlo na potyčky, použití obušků i pepřového spreje. Jeden z příznivců musel být odnesen na nosítkách. Utkání bylo přibližně na 40 minut přerušeno, následně se ale znovu rozběhlo.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Utkání pátého kola Evropské ligy se místo v Istanbulu hrálo na neutrální půdě v gruzínském Batumi. Důvodem byla bezpečnostní opatření spojená s účastí izraelského mužstva. Napětí bylo patrné už před výkopem, kdy kapitán Besiktase Orkun Kökcü odmítl podat ruku svému protějšku z Hapoelu Beer Ševa. Atmosféra na stadionu se následně ještě vyostřila.
Zásah bezpečnostních složek odstartovalo vyvěšení palestinské vlajky v sektoru tureckých fanoušků. Gruzínská policie proti příznivcům Besiktase zakročila a snažila se vlajku odstranit. Následovaly potyčky mezi fanoušky a policisty. Do konfliktu se zapojili i další příznivci istanbulského klubu.
Podle dostupných videí policisté použili obušky a pepřový sprej. Záběry ze stadionu zachytily vyhrocené scény, během nichž se fanoušci dostali do přímého střetu s bezpečnostními složkami. Jeden z příznivců Besiktase byl následně odnesen ze stadionu na nosítkách.
Rozruch se přenesl také na hrací plochu. Rozhodčí přibližně ve 26. minutě utkání přerušil a oba týmy zamířily do kabin. Po uklidnění situace a přibližně čtyřicetiminutové pauze se však fotbalisté vrátili na trávník a zápas mohl pokračovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|3
Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|5
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|6
Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|7
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|8
Besiktas Istanbul
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|10
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|12
Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|13
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|14
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|15
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|16
Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|17
OFI FC
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|18
Rennais
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|22
Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|23
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|24
Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|25
Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|26
Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|27
Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|28
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|29
Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|30
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|31
Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|32
Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|34
Hapoel Be'er Sheva
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35
Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off