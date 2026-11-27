ZNÁMKY Sparty: Podezřelý Surovčík, rozpačitý Alcócer kazil. Střeďáky potkal útlum
Nadějný začátek, pak se Sparta rozsypala. Zklamali i hráči z lavičky. Co se dělo na tribunách? • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Sparty při premiéře dočasného kouče Lukáše Bláži prohráli v Evropské lize s Alkmaarem 2:4, přestože o pauze vedli 2:0. Jde o další zklamání v rozporuplné sezoně. Jak si vedli jednotliví hráči Letenských? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off