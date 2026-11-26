Jsem v šoku, chybí nám všechno. Kritický střelec Brunes: Působili jsme vystrašeně
V zápase splnil, co se od něj čeká. Byl produktivní, v prvním poločase jeden gól vstřelil, na druhý nahrál. Jenže ve druhém stejně jako celá Sparta propadl. Ani Jonatan Brunes nezabránil tomu, že Alkmaar na Letné otočil duel Evropské ligy až do svého vítězství 4:2. „Myslím, že jsme působili vystrašeně. Chybí nám agresivita, intenzita, kvalita na míči. Chybí nám všechno,“ říkal v pozápasovém rozhovoru.
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Proč jste neuspěli přes dobrý začátek utkání?
„Vstup do zápasu jsme měli opravdu dobrý. Ukázali jsme, co dokážeme, ale druhý poločas byl příšerný. Jsem v šoku.“
Co se stalo?„
„Myslím, že jsme působili vystrašeně. Chybí nám agresivita, intenzita, kvalita na míči. Chybí nám všechno. Takže jsme zaslouženě inkasovali čtyři góly.“
V neděli musíme vyhrát
Co to ukazuje o týmu Sparty?
„Nejen tohle, ale všechno ostatní za posledních pár měsíců je ostuda. Cítím se zahanbeně. Takže je to těžké.“
Vidíte nějakou naději na zlepšení?
„Samozřejmě, nevzdáme se. Budeme dál bojovat. Už v neděli nás čeká další zápas, který musíme vyhrát. Nemůžeme se v tom utápět. Musíme jet dál, i když je to teď velmi těžké. Zítra se musíme vrátit do tréninku, začít znovu a tvrdě pracovat.“
Všichni jsou frustrovaní
Je v týmu špatná atmosféra?
„Asi si dokážete představit, není to dobré, ale snažíme se ze všech sil držet při sobě. Není to snadné, ale nálada je samozřejmě špatná. Když prohráváme zápasy, pochopitelně nejsme šťastní. Všichni jsou frustrovaní. Frustrace je myslím to správné slovo.“
Co říkáte na odliv fanoušků? Nebylo jich ani deset tisíc.
„Mají na to plné právo. Nepodáváme dobré výkony. Těžko můžeme říkat, že chceme plný stadion, když prohráváme, já nevím, pět, šest zápasů za měsíc…“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off