Bláža vysvětlil, proč Sparta zkolabovala: Týmem to otřáslo víc, než bych si přál
Snový poločas, pak neuvěřitelný kolaps. Obrovská výzva pro dočasného trenéra Lukáše Blážu nedopadla vůbec pozitivně. Fotbalová Sparta prohrála ve čtvrtečním utkání Evropské ligy na domácím hřišti proti Alkmaaru 2:4. I když vedla o dva góly. „Je neakceptovatelné, že jsme dostali čtyři góly,“ litoval na tiskové konferenci.
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Začátek byl jako ze snu?
„Abych se přiznal, takový sen jsem v životě neměl. Těžko říct… Samozřejmě začátek byl krásný, celá první půle nám vycházela podle představ, ale teď jsem spíš smutný.“
Co se tedy stalo?
„Dostali jsme se v bloku až moc dolů. Alkmaar prostřídal hráče, Daal nám dělal velké problémy. Nechtěl jsem, abychom tak zalezli, ale dobrou strukturou na míči nás do toho dostali. Zápas bychom měli pod kontrolou, kdybychom dali třetí gól. Merca (Mercado) šel sám na branku, byla tam tyčka (Hoever). Mohlo se to vyvíjet jinak.“
Brunes o střídání žádal
Bylo to kvalitou Alkmaaru, nebo tím, v jaké situaci se mužstvo nachází?
„Oba faktory hrají roli. Kvalita soupeře byla na vysoké úrovni, ale viděl jsem na klucích, když jsme dostali gól na 2:1, že maličko sklopili hlavu. Snažil jsem se jim pomoct, protože jsou v nelehké situaci. Otřáslo to týmem víc, než bych si přál.“
Nepomohla ani střídání, že?
„Každou výměnou jsem se snažil týmu pomoct, dostat do hry čerstvá křídla, která by nám pomohla v ofenzivní fázi. Brunese jsem nechtěl střídat, ale žádal o to. Dneska to tolik nevyšlo.“
Co se stalo Brunesovi?
„Ukazoval na lavičku, že potřebuje střídat. Nevím ještě důvod, jestli ho něco trápilo, nebo nemohl.“
Chyběl vám na lavičce soubojový hráč, takový motor?
„Určitě by se hodil, to je jasné. Ale je těžké odpovědět. Snažil jsem se vybrat ty nejlepší, týmu pomoct. Nevím, jestli by jiný hráč ráz utkání změnil tak radikálně, abychom hráli na jejich polovině. Každé střídání mělo smysl, ale možná chyběla kvalita.“
Fanoušci? Musíme to změnit my
Co vám zápas prozradil o mentalitě týmu?
„Nálada před ním byla dobrá. Nemyslím si, že tým je pod dekou. Na tréninku to tak nebylo, parta je super, jsou to skvělí fotbalisti. Potřebují získat sebevědomí v zápasech. Věřím, že když se v nich zlepší, poroste celý tým. I nálada v něm.“
Jak jste vnímal poloprázdnou Letnou?
„Taky bych raději viděl plný stadion, aby s námi fanoušci skandovali, a nepískali. Budu se opakovat. Abychom dostali lidi zpět na stadion, musíme začít líp hrát a vyhrávat. Musíme to změnit my, začít u sebe, pracovat a věřit, že výsledky se dostaví.“
Jaké jsou vaše plány do dalších dnů? Budete na Zlín?
„To není otázka na mě. Dohoda byla, že odjedu zápas s Alkmaarem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off