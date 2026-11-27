Protesty fanoušků i slabá návštěva na Spartě. Míň diváků bylo jen na čtyřech stadionech
V kotli visely dva transparenty. Jeden mířil na hráče, druhý na funkcionáře. Protesty aktivních fanoušků proti současné situaci fotbalové Sparty pokračovaly i ve čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Alkmaaru (2:4). Výsledková a herní krize se projevila, na Letnou dorazilo nejméně diváků od konce února 2025. Kdo bude novým trenérem Sparty, čtěte ZDE >>>
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Tribuny byly prořídlé, atmosféra na sparťanském stadionu se ani zdaleka neblížila magickým evropským večerům, o kterých opakovaně mluvil dnes už bývalý trenér Brian Priske. V závěru se roznesla oficiální zpráva, že na utkání dorazilo 9 531 diváků.
Mimochodem, v pátém kole hlavní fáze Evropské ligy jich přišlo méně pouze na zápasy Royal Union Saint-Gilloise-Lech Poznaň (5 038), Salcburk-Ararat (5 018) a Torrense-Celtic (4 971). Výhru Plzně nad Benfikou (4:0) pak sledovalo 10 207 lidí.
52 % celkové kapacity
Obavy o slabé návštěvnosti na Letné byly na místě. Sparta prodloužila 20% slevu pro majitele permanentek a nabídla za každý lístek voucher v hodnotě 50 % jeho ceny, který příznivci mohou využít na nákup vstupenek třeba na poslední domácí zápas Evropské ligy proti Stade Rennais. I přesto zbývalo během středečního odpoledne v prodejních systémech přes sedm tisíc volných míst.
Stadion se nakonec zaplnil z 52 % celkové kapacity 18 349 diváků. Šlo o nejnižší návštěvnost za necelé dva roky. Na osmifinále tuzemského poháru proti Dukle Praha dorazilo 10 323 lidí. Důvodů je pochopitelně víc – pozdní výkop, teploty pod nulou, sníh, ale hlavně výsledková a herní krize.
Minulou neděli proti Liberci (1:3) bylo na tribunách ještě 16 073 fanoušků, tentokrát jich výrazně ubylo. „Mají na to plné právo. Nepodáváme dobré výkony. Těžko můžeme říkat, že chceme plný stadion, když prohráváme, já nevím, pět, šest zápasů za měsíc,“ řekl útočník Jonatan Brunes.
Podobně reagoval i dočasný kouč Lukáš Bláža: „Rád bych viděl plný stadion, aby s námi fanoušci skandovali. A ne pískali. Budu se opakovat – abychom dostali lidi zpět na stadion, musíme začít vyhrávat. Musíme to změnit my, začít u sebe, pracovat a věřit, že výsledky se dostaví.“
Šifra VSJBČ
To zatím neplatí, Sparta nevyhrála už šest soutěžních zápasů v řadě, výsledkově zvládla jediný z posledních deseti. Fanoušci tak dali najevo nespokojenost. V kotli vyvěsili transparenty s nápisem „Dejte nám Spartu, ne žoldáky“ a písmeny „VSJBČ“, která odkazují na vulgární pokřik proti vedení.
Dusno bylo i po zápase. Aktivní příznivci skandovali „Čupr ven“. A když už se stadion téměř vyprázdnil a náhradníci Sparty na trávníku doběhávali, Pavel Kadeřábek, zkušený obránce, se dal do debaty s některými členy kotle.
I po čtvrtku platí, že na Letné není všechno oukej.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off