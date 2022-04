Zklamaný Mandous: Kluky jsem potopil. Fanoušci Slavie ho podpořili

Porážka s Feyenoordem 1:3 znamená konec cesty v Konferenční lize. Jak jste zápas viděl?

„Hned ze začátku jsme dostali gól, pak jsme se chytili, srovnali jsme. První poločas jsme odehráli skvěle. Druhou půlku samozřejmě poznamenala moje chyba. Pak už jsme neměli moc sílu to zvrátit. Hodně to s námi otřáslo. Chtěl bych se omluvit všem klukům, kteří jsou skvělí, a já je takhle potopil.“

Jak se to přihodilo?

„Dostal jsem balon, chtěl jsem hru otočit. Viděl jsem, že tam běží útočník, nakonec jsem chtěl to přihrát trochu jinak, střetly se mně myšlenky, ještě jsem se kopnul do druhé nohy. Prostě špatnej gól… Chtěl bych poděkovat fanouškům, jak se fantasticky zachovali. Hodně to pro mě znamená.“

iSport.cz studio s Jozefem Weberem po zápase Slavia - Feynoord Video se připravuje ...

Krátce poté jste předvedl skvělý zákrok, kdy jste zneškodnil sólo Sinisterry. Cítil jste ještě šanci, že se vám podaří zápas dostat aspoň do prodloužení?„Samozřejmě jsem věřil, ale Feyenoord je zkušené mužstvo. Pohlídali si to. Oni v závěru hrozili z brejků, my jsme se tam už nemohli dostat. Tuhle porážku beru na sebe.“

Až to přebolí, budete vzpomínat na jízdu Konferenční ligou v dobrém?

„Pro mě to bylo poprvé, co jsem chytal na evropské scéně. Moc jsem si to užil, odchytal jsem celou skupinu. Zápasy s Feyenoordem, nebo s Unionem Berlín se nehrají každý den. Ale teď jsem hodně smutný a na sebe naštvaný.“

Vše o klubu ZDE