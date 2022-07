Bývalý šéf Sparty Mach nejen k tweetu o prodeji: Znám lidi, kteří by pomohli

Vzbudil pořádný poprask, jen co je pravda. Vyřazení sparťanů Vikingem Stavanger vyprovokovalo letenského bosse z 90. let Petra Macha k další ostré kritice. „Už to prodejte a dejte Spartě svobodu,“ vzkázal přes svůj twitterový účet. Ale nejen to. „Mám pro ně nabídku... Kupec existuje, reálně,“ přidal posléze. Prodej klubu na stole není, nicméně Mach se v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz ohrazuje, že by jen nadbíhal rozhorleným fanouškům. „Jsou to mí zahraniční obchodní partneři,“ říká o potenciálním zájemci.

Když na své působení na Letné v letech 1992-1996 vzpomínal letos v březnu, vypadalo to na jednoznačně uzavřenou kapitolu (Bývalý majitel Mach o byznysu se Spartou: platy, přestupy, stadion. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>). „Můžu vám říct, že z dnešního pohledu bych do Sparty podruhé nevstoupil,“ tvrdil muž, jenž podle svých slov rozjel byznys ve Vietnamu (pivovarnictví, medicína) a pohybuje se i v oblasti energetiky. Jenže nyní, po dalším vyhazovu z předsíně evropských pohárů, by si prý Mach comeback představit uměl. Byť už v jiné roli...

Vyznělo to tak, že jste připraven koupit Spartu. Je to opravdu tak?

„Takhle to myšleno nebylo. Šel bych do toho, kdybych na to měl peníze. A zatím je bohužel nemám. (směje se) Musím počkat. V každém případě vím, že by o klub v určitých kruzích zájem byl. Nemohu ale nic prozrazovat, ani za ně mluvit. Jsou to mí obchodní partneři, kteří by rádi klub koupili a udělali z něj zase Spartu. Vždyť tohle není možný! Nějakých osmnáct let