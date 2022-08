ONLINE: Slavia - Raków 0:0. Klíčová bitva o Evropu, na hrotu hraje Tecl

Slavia by ráda urvala vstupenku do Evropské konferenční ligy • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl během zápasu v play off Konferenční ligy s Rakówem • Pavel Mazáč / Sport

Postupová matematika je jasná. Aby slávisté nezůstali bez pohárové Evropy, potřebují v domácí odvetě proti Rakówu Čenstochová vyhrát. Ani to však ještě nemusí stačit. První duel skončil porážkou Pražanů v poměru 1:2, polský celek má nakročeno do Konferenční ligy. Pokud výběr kouče Trpišovského zvládne v základní hrací době uspět o gól, týmy půjdou do prodloužení, při vyšší výhře domácí strany postoupí Slavia. Jakýkoliv horší stav naopak znamená její vypadnutí. „Sešívaní“ usilují o Evropu od 19:00. Jejich snahu sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz.