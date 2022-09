Slavia přišla o Schranze, smutný seznam: Praskliny v obličeji i obratli

Zase byl na hřišti cítit. Ve velkých zápasech, najmě těch evropských, má Ivan Schranz stoprocentní důvěru trenérského štábu. I ve čtvrtek večer proti kosovskému soupeři naskočil v základní sestavě. Na křídle se snažil otevřít zamknutou hráz Ballkani.

Deset minut před koncem se pustil do běžeckého souboje s Egzonem Sinanim. Oba kohouti se v rychlosti do sebe trochu zahákli, Schranz po soupeřově faulu nekoordinovaně padl k zemi a v tu chvíli dostal ránu kolenem přímo do spánku. Důležité je zmínit, že od kosovského stopera nešlo o žádný úmysl. Byla to souhra nešťastných náhod.

Hráči i hlavní rozhodčí Francouz Delajod okamžitě gestikulovali směrem k lavičce Slavie, že to se Schranzem nevypadá zrovna růžově. Za chvíli opouštěl bojiště na nosítkách. Byl při vědomí. Eden tleskal, sdílel obavy...

Optimismus, že všechno bude dobré, lehoučce přiživil na tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský. „Ivan vypadal po zápase lépe, než jsme čekali, samozřejmě ale podstoupí ještě nějaká vyšetření. O Kolim (Ondřeji Kolářovi) jsem ale na Rangers říkal to samé, a pak se potvrdily horší věci. Strašně těžko se to předvídá, hráč je vždy po zápase v nějakém šoku nebo rozpoložení, může se to zlepšit i zhoršit. Momentálně to ale nevypadá na nic vážnějšího,“ prohlásil.

Jenže jakoby měl Trpišovský „tucha“. Schranzův stav se ještě po zápase přímo v Edenu zhoršil, dokonce musel být převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. CT vyšetření mozku a krční páteře nebylo bez nálezu, lékaři zjistili několik prasklin. Zdroje Sportu, stejně tak Seznam Zpráv, se shodují: úraz se dotýká spánkové kosti a očnice, prasklina je též v jednom z krčních obratlů.

„Velmi smutné zprávy. Ivan Schranz hospitalizován na neurochirurgii UVN se zraněními hlavy a krční páteře. Ivane, držíme palce a jsme s Tebou!,“ napsal po ránu na Twitter šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Co hůř, předseda představenstva Slavie připustil, že pro Schranze skončil kalendářní rok 2022. „Pro podzim tak bohužel přicházíme o dalšího klíčového hráče,“ posteskl si Tvrdík.

Pro Slavii jde o těžkou ránu. Vzhledem k četným absencím potřebuje každou ruku a nohu. Schranz byl ke všemu hráč s visačkou „maximálně spolehlivý“. Muž velkých momentů a klíčových zápasů. Na trávníku uměl zastat řadu herních pozic a rolí. Trpišovský na něj pravidelně sázel.

Slavii bude chybět. A to už v neděli v dlouho očekávané srážce s Plzní…