Odloženo! Mlha zastavila zápas Slovácka s Kölnem, dohraje se v pátek

Mlha, že by se dala krájet. Tak do ní gruzínští rozhodčí po dlouhém váhání nakonec natvrdo řízli. Čtvrteční duel Konferenční ligy mezi Slováckem a 1. FC Köln byl nejprve o hodinu a čtvrt posunut a následně po šesti minutách hry ukončen. Nový termín? Pátek od 13 hodin. Začne se od 7. minuty. „Je to správné rozhodnutí a pro mě zase nová zkušenost. Ještě jsem to nezažil,“ reagoval domácí kapitán Michal Kadlec.