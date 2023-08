ONLINE: Bohemians - Bodö. Klokani na Letné, hraje Puškáč i Beran

Bohemians si do odvetného zápasu 2. předkola Konferenční ligy proti Bodö/Glimt přivezli z Norska tříbrankové manko, případný postup se tak notně vzdálil. Soupeř má navíc s poháry z posledních let značné zkušenosti. Klokani pak nemohou startovat v Ďolíčku, o malý fotbalový zázrak se pokusí v azylu na pražské Letné. V epet ARENĚ by jim mohl nahrávat travnatý povrch, soupeř je totiž ze svého domácího stánku zvyklí na umělou trávu, bude to ale stačit? Sledujte ONLINE přenos od 19:05 na webu iSport.cz.