Plzeň za účinkování v Evropě počítá zajímavé příjmy. Kolik už vydělala?

Viktoria si ve skupině Konferenční ligy vede výtečně. Postupně zdolala doma Ballkani (1:0), zvítězila v Astaně (2:1) i v Záhřebu (1:0). Proti chorvatskému šampionovi nastoupí ve čtvrtek večer před nabitou Doosan Arenou. Skupinu má Koubkův soubor tak slibně rozjetou, že stačí uhrát remízu a slaví postup do jarní fáze.

Počty jsou jednoduché. Výhra nad Dinamem znamená konečné první místo ve skupině, remíza jistotu druhého. Viktoria by do jarního play off prošla i z minitabulky, pokud teoreticky nastane situace, že bude mít na konci 10 bodů stejně jako Ballkani a Astana.

„Máme za sebou půlku, ještě zbývají tři zápasy. V každé půlce je ve hře devět bodů. My máme devět z první poloviny, ale jednoznačně víme, že musíme ještě nějaké udělat. Devět je málo, to nestačí,“ zdůraznil kouč Viktorie Miroslav Koubek, jenž si pochvaluje dobré rozpoložení svého kolektivu. „Obecně platí, že když se podaří poslední zápas, tak to mužstvo určitě dostane do příznivého psychického stavu. Věřím, že tato zkušenost se potvrdí.“

Projít evropskou skupinou se Plzni podařilo naposledy v sezoně 2018/19 pod Pavlem Vrbou. Západočeši skončili třetí ve skupině Ligy mistrů, což znamenalo jarní play off Evropské ligy. Tam ale vypadli s Dinamem, čtvrtečním soupeřem, po výsledcích 2:1 a 0:3. Proti silnému soupeři si tentokrát věří – dokázali zvítězit v Chorvatsku a do evropského klání jdou po senzační výhře 2:1 proti Slavii v Edenu.

Klub zároveň počítá zajímavé příjmy z účinkování na evropské scéně. Postupem do skupiny vydělala Plzeň 2,94 milionu eur, za dosavadní tři výhry ve skupině do kasy přiteklo dalších 1,5 milionu. K tomu připočtěme ještě bonus za klubový koeficient, v případě Plzně dělá 1,068 milionu eur.

Celkem Plzeň vyinkasovala 5,508 milionu eur (134,95 milionu korun), započítána není částka za podíl na marketingových právech. V případě postupu ze skupiny si připíše na konto dalších 300 000 eur (7,35 milionu korun), postupem z prvního místa jde o sumu 600 000 eur (14,7 milionu korun).