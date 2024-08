ONLINE: Urartu - Baník 0:1. Slezané vedou, Ewerton napálil míč do brány

Ewerton poslal Baník do vedení • Facebook / FC Baník Ostrava

Až do daleké Arménie se vydal Baník Ostrava k odvetě 2. předkola Konferenční ligy. Slezané si vezou příjemný náskok, neboť v domácím střetnutí rozdrtili Urartu 5:1. Navíc je požene i početná skupina fanoušků, která do Jerevanu vyrazila. Chachaři budou tlačit svůj tým za postupem do další fáze, kde se jako pravděpodobný soupeř jeví Kodaň. Zápas začíná v 17 hodin, ONLINE přenos sledujte na webu iSport.cz.