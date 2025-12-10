V Craiově debutoval, ale… Poslední dva měsíce byly těžké, přiznal Rrahmani
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Vrátil se do země, kde se prodal do Sparty. Albion Rrahmani zažil hutný rok a kus v Rapidu Bukurešť, proto se bude chtít připomenout ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy na stadionu týmu Universitatea Craiova. Vždyť tady v SuperLize debutoval. Přijíždí s formou, poslední dvě utkání rozhodl ve prospěch Letenských brankami v závěru.
Jste zpět ve formě ze začátku sezony?
„Samozřejmě, pro střelce je důležité mít sebevědomí. Myslím, že už ho zase mám. Doufám, že dělám věci dobře, že budu pokračovat stejně.“
Předtím jste však dva měsíce neskóroval.
„Bylo to pro mě trochu složité. Ale musím bojovat a v každém zápase se snažit udělat to nejlepší.“
Jaké je být znovu v Rumunsku?
„Samozřejmě, vždycky je to pěkné. Prožil jsem tady velmi dobré časy. Když jsem přišel na stadion, myslel jsem na svůj debut, který byl právě tady. Byl to krásný zápas a já doufám, že ve čtvrtek to bude stejné.“
Proti Craiově jste však za Rapid nikdy neskóroval.
„Jasně, přemýšlel jsem o tom. Věřím, že se to tentokrát změní.“
Čeká vás složitý soupeř?
„Mají velmi dobrý tým. Hrají dobře v lize, ale také v evropském poháru. Hlavně v domácím prostředí, v jejich městě, jsou silní. Ale věřím, že my budeme připraveni na sto procent, zatlačíme je a vyhrajeme. Budeme tvrdí, půjdeme si pro tři body.“
Který hráč by vás měl zlobit?
„Nebojíme se žádného z nich, ale víme, že mají hodně velmi dobrých kluků. Hrál jsem proti nim. Nezapomenu na obránce Bancua, je skvělý. Ale proti nám by neměl hrát kvůli žlutým kartám.“
„Váš“ Rapid Bukurešť vede ligu. Má na titul?
„Sleduju skoro každé utkání. Hrají opravdu skvěle, jsou na dobré cestě. Doufám, že v této sezoně získají trofej.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off