Makakové, umělka jako šmirgl vs. Olomouc. Janotka: Lincoln a Nové Sady? To je mimo
PŘÍMO Z GIBRALTARU | Nové Sady jsou tabu, před zástupci Sigmy tento divizní tým ve srovnávacím kontextu s Lincolnem Red Imps nezmiňujte ani z legrace, třebaže ani v kádru gibraltarského mistra nejsou všichni fotbalisté plně profesionální. Nic nepodcenit a v Konferenční lize postoupit do play off, tak zní olomoucký plán.
Posadíte se do tiskového centra a přijde vám od operátora zpráva: „Vítejte v Maroku.“ Europa Point Stadium, kde Sigma ve čtvrtek od 21 hodin odehraje předposlední zápas ligové fáze Konferenční ligy proti Lincolnu Red Imps, leží na nejjižnějším cípu Gibraltaru. Přesně čtrnáct kilometrů přes moře od Afriky, jejíž kopce jde vidět, ale hodně daleko od něčeho, čemu se říká evropská úroveň.
„Je to minimálně zvláštní...“ usmál se s notnou dávkou taktu olomoucký kouč Tomáš Janotka, když měl okomentovat kulisy, ve kterých se duel uskuteční. Pro představu: umělý povrch hřiště připomíná spíš šmirgl papír než trávu a dvoutisícová kapacita stadionku s pouhými dvěma tribunami taky zrovna neohromí. Nikdo z české výpravy to neřekne naplno, ale každý si to myslí. Podmínky jsou zkrátka nedůstojné.
„UEFA dokáže nesmírně důsledně všechno hlídat, ale to nejdůležitější, tedy přírodní trávu, neošetří. Umělka je výrazná výhoda domácího týmu, ale výmluvy od nás neuslyšíte. S klukama jsme se bavili, že jsme vděční za to, že můžeme být součástí Konferenční ligy. I kdybychom měli hrát na škváře, budeme hrát rádi,“ ujistil trenér.
Na podivných podmínkách nic nemění ani fakt, že Lincoln je hegemonem gibraltarského fotbalu a že tady dokázal porazit Lech Poznaň (2:1) a remizovat s Rijekou (1:1). Byť si někteří jeho hráči vydělají kolem čtyř tisíc eur, což dělá v přepočtu sto tisíc korun, čili podobně jako v Česku, nebere se od hostů nic jiného než vítězství. I proto, že další fotbalisté z kádru neberou fajn výplatu, ale pracují jako bachaři nebo policisté.
Lincoln doma a venku? Obrovský rozdíl
Nabízí se proto srovnání s divizními Novými Sady, na jejichž půdě Sigma v září potupně vypadla z MOL Cupu? „Ne, je to mimo,“ ohradil se Janotka. „Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, nedokážu odpovědět ani srovnat. Ale půjdou do toho stejně naplno a stejně tvrdě jako tehdy Nové Sady. My jsme se však přijeli posunout do další fáze soutěže,“ řekl pravý bek Matěj Hadaš, jenž byl ve středu dopoledne se spoluhráči prozkoumávat tamní čnící skálu s volně žijícími makaky.
Dotazy novinářů přišly Janotkovi bez respektu k soupeři, jehož roční rozpočet je milion eur a hodnota kádru podle Transfermarktu dva miliony. Sám Michal Beran, posila Jablonce, stál víc. Tohle už ale od hostů neuslyšíte. „Přemýšlel bych asi stejně jako vy a celá naše republika, to znamená, že si sem jedeme pro jednoduché body a že nás čekají dřeváci. Ale je obrovský rozdíl, když hraje Lincoln doma a když venku. Přesvědčili jsme se o tom na videu,“ upozornil Janotka.
Pro něj a celý tým je výjezd na jih Evropy delší než jindy, z Ostravy se odlétalo už v úterý. Cesta od Androva stadionu až na hotel na Gibraltaru se nakonec i s přejezdem autobusem z Málagy protáhla na nějakých osm hodin. Tým přivítalo deštivých patnáct stupňů a odér fish and chips, linoucí se snad ze všech možných restaurací státu s třiceti tisíci obyvateli. Britské zámořské území se nezapře, samozřejmě nechybí ani pravé anglické puby. Ano, i zápas Tottenham - Slavia se sledoval.
A v podobné britsko-španělské notě se ponese i způsob hry Lincolnu. „To je trefné přirovnání. Bez míče hrají strašně agresivně jako Britové, ale umějí i díky španělským hráčům s dovednostmi rozvíjet kombinaci,“ přikývl kouč.
V minulé sezoně stačilo sedm bodů při plusovém skóre na postup do jarní fáze, na tomto zisku jsou Hanáci už nyní. Na pojistku a definitivní stvrzení velkého úspěchu mají dva pokusy. První teď i s podporou zhruba 130 fanoušků z Moravy, druhý za týden doma proti Lechu Poznaň. „Cítíme se jako favorit, ale Poznaň se tady cítila jako favorit taky,“ uzavřel Janotka.
Předpokládaná sestava Sigmy:
Koutný – Hadaš, Sylla, Král, Slavíček – Breite, Beran – Dolžnikov, Langer, Michez – Vašulín
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off