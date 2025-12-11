Craiova - Sparta 1:2. Ryneš v závěru vystřelil tři body, Pražané mají jistotu play off
Sparta v pátém kole Konferenční ligy zvítězila nad Universitateou Craiova 2:1. Letenští vedli zásluhou Albiona Rrahmaniho, soupeř ale dokázal deset minut před koncem ranou z dálky srovnat. Poslední slovo měl však Matěj Ryneš, který v závěru utkání vystřelil Pražanům tři body a jistotu postupu do vyřazovací fáze.
Letenští si v neúplné tabulce polepšili na 10 bodů a za týden v závěrečném utkání hlavní fáze s Aberdeenem budou usilovat o přímý postup do osmifinále. Jarní vyřazovací fázi už měli prakticky jistou před čtvrtečním zápasem.
Před začátkem utkání se výrazně rozestoupila mlha. Sparta začala aktivně, v první šanci se ale ocitli po Ševínského chybě domácí, brankář Vindahl si však s Etimovou ranou z úhlu poradil. Ve 20. minutě se míč ve vápně odrazil k Rrahmanimu, ani on a následně ani Mercado domácí obranu nepropálili. Druhý jmenovaný pak po standardní situaci o chvíli později zamířil dělovkou do břevna.
Ve 34. minutě Ševínský fauloval v šestnáctce Etima a hlavní sudí Vergoote nařídil přísnou penaltu, jeho asistent ale signalizoval ofsajd. Do hry vstoupil videorozhodčí a po několikaminutovém zkoumání situace Vergoote nakonec potvrdil pokutový kop, Mekvabišvili z něj ale přestřelil. V nastavení úvodního dějství Haraslínův centr z rohu našel Ševínského a Isenko na brankové čáře balon reflexivně vyrazil.
Pět minut po přestávce už Sparta skórovala. Haraslín nahrál Rrahmanimu a ten svou typickou pravou placírkou k tyči otevřel skóre. Ve čtvrtém soutěžním utkání proti Universitatei dal první gól, na Letnou přišel loni v srpnu z jiného rumunského týmu Rapidu Bukurešť. Kosovský reprezentant se zapsal mezi střelce ve třetím soutěžním duelu po sobě a celkově podvanácté v sezoně.
Na druhé straně Vindahl vyboxoval střelu Cicaldaua z přímého kopu. Poté se dlouho hrálo bez šancí, v 79. minutě ale napřáhl z dálky Nsimba a nechytatelnou ranou srovnal. Duel směřoval k dělbě bodů, v závěru však Preciado přihrál ve vápně pod sebe, Ryneš si zpracoval míč a zakončením k tyči vystřelil Spartě tři body. Soutěžního gólu se dočkal poprvé od konce července.
Pražané vyhráli v Konferenční lize druhé venkovní utkání po sobě, před dvěma týdny triumfovali na stadionu Legie Varšava 1:0. V pohárech s rumunskými soupeři prohráli jediný z posledních šesti zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|2
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|3
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|4
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|6
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|7
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|8
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|9
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|10
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|11
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|12
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|13
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|14
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|15
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|16
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|17
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|18
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|19
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|20
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|21
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|22
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|23
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|24
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|25
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|26
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|27
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|32
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off