Craiova - Sparta 1:2. Ryneš v závěru vystřelil tři body, Pražané mají jistotu play off

Matěj Ryneš se raduje z gólu
Matěj Ryneš se raduje z góluZdroj: X / AC Sparta Praha
Albion Rrahmani poslal Spartu v Rumunsku do vedení
Craiova proti Spartě neproměnila penaltu
Sparťané v utkání Konferenční ligy v Rumunsku
John Mercado trafil tvrdou ranou tyč
John Mercado stíhá soupeře
Fanoušci rumunského celku Universitatea Craiova
Střelu Albiona Rrahmaniho zblokovala obrana soupeře
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Sparta v pátém kole Konferenční ligy zvítězila nad Universitateou Craiova 2:1. Letenští vedli zásluhou Albiona Rrahmaniho, soupeř ale dokázal deset minut před koncem ranou z dálky srovnat. Poslední slovo měl však Matěj Ryneš, který v závěru utkání vystřelil Pražanům tři body a jistotu postupu do vyřazovací fáze.

Letenští si v neúplné tabulce polepšili na 10 bodů a za týden v závěrečném utkání hlavní fáze s Aberdeenem budou usilovat o přímý postup do osmifinále. Jarní vyřazovací fázi už měli prakticky jistou před čtvrtečním zápasem.

Před začátkem utkání se výrazně rozestoupila mlha. Sparta začala aktivně, v první šanci se ale ocitli po Ševínského chybě domácí, brankář Vindahl si však s Etimovou ranou z úhlu poradil. Ve 20. minutě se míč ve vápně odrazil k Rrahmanimu, ani on a následně ani Mercado domácí obranu nepropálili. Druhý jmenovaný pak po standardní situaci o chvíli později zamířil dělovkou do břevna.

Ve 34. minutě Ševínský fauloval v šestnáctce Etima a hlavní sudí Vergoote nařídil přísnou penaltu, jeho asistent ale signalizoval ofsajd. Do hry vstoupil videorozhodčí a po několikaminutovém zkoumání situace Vergoote nakonec potvrdil pokutový kop, Mekvabišvili z něj ale přestřelil. V nastavení úvodního dějství Haraslínův centr z rohu našel Ševínského a Isenko na brankové čáře balon reflexivně vyrazil.

Pět minut po přestávce už Sparta skórovala. Haraslín nahrál Rrahmanimu a ten svou typickou pravou placírkou k tyči otevřel skóre. Ve čtvrtém soutěžním utkání proti Universitatei dal první gól, na Letnou přišel loni v srpnu z jiného rumunského týmu Rapidu Bukurešť. Kosovský reprezentant se zapsal mezi střelce ve třetím soutěžním duelu po sobě a celkově podvanácté v sezoně.

Na druhé straně Vindahl vyboxoval střelu Cicaldaua z přímého kopu. Poté se dlouho hrálo bez šancí, v 79. minutě ale napřáhl z dálky Nsimba a nechytatelnou ranou srovnal. Duel směřoval k dělbě bodů, v závěru však Preciado přihrál ve vápně pod sebe, Ryneš si zpracoval míč a zakončením k tyči vystřelil Spartě tři body. Soutěžního gólu se dočkal poprvé od konce července.

Pražané vyhráli v Konferenční lize druhé venkovní utkání po sobě, před dvěma týdny triumfovali na stadionu Legie Varšava 1:0. V pohárech s rumunskými soupeři prohráli jediný z posledních šesti zápasů.

#TýmZVRPSkóreB
1AEK Atény531111:510
2Samsunspor531110:410
3Sparta53117:310
4Vallecano531110:710
5Štrasburk43107:410
6AEK Larnaka52306:19
7Fiorentina53028:49
8Celje43018:49
9Šachtar43018:59
10Mainz43014:29
11AZ Alkmaar53027:79
12Raków42207:28
13Noah52216:58
14Jagiellonia52215:48
15KF Drita52214:58
16FC Lausanne42115:37
17Olomouc42115:57
18Škendija52124:47
19Universitatea Craiova52124:57
20Lech Poznań42029:66
21Crystal Palace42026:46
22Zrinjski42027:86
23Omonia Nikósie41214:35
24KuPS41214:35
25Rijeka41212:25
26Breidablik51225:85
27Lincoln41124:104
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Hamrun41033:63
32Slovan Bratislava51044:93
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

