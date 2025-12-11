Předplatné

Priske o výhře i počasí: Zažili jsme déšť, sníh. V mnoha ohledech jsme dominovali

Sparta si výhru zasloužila, ale… Rynešův NEJ zápas, co chybělo Rrahmanimu? • Zdroj: iSport.tv
Matěj Ryneš se raduje z gólu
John Mercado stíhá soupeře
Sparťané v utkání Konferenční ligy v Rumunsku
Albion Rrahmani poslal Spartu v Rumunsku do vedení
Craiova proti Spartě neproměnila penaltu
John Mercado trafil tvrdou ranou tyč
Jiří Fejgl
Konferenční liga
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Třetí výhra v řadě, pokaždé s rozhodující brankou na samém konci. Sparta zvládla duel Konferenční ligy v Craiově, brala tři body za vítězství 2:1. „V mnoha ohledech to byl z naší strany dobrý výkon,“ hodnotil trenér Brian Priske.

Je další výhra venku potvrzením vzestupu? V Olomouci jste hodně mluvili o mentalitě mužstva.
„Cítím to tak. Viděli jste, že když jsme dali gól na 2:1, že byli všichni připraveni se vzájemně podporovat. Potřebujeme týmového ducha. Vždycky budou někteří hráči zklamaní, že nehrají, ale jsme tady od toho, abychom bojovali společně. Je normální, že novému týmu trvá, než začne mít správnou energii, ale jsme na dobré cestě.“

Jsou důsledkem toho i góly v závěrech utkání?
„Je rozhodně velmi pozitivní, že zůstáváme ve hře a věříme v tým. Myslím, že zápas jsme měli pod kontrolou, ale pak přijde střela z více než dvaceti metrů, nečekaný vyrovnávací gól. Stadion začal tlačit, přesto jsme dali gól, což vypovídá o mentalitě hráčů, která je v takových zápasech klíčová.“

Remíza byla blízko. Byl byste hodně zklamaný?
„Asi ano, protože jsme si zasloužili výhru. Myslím, že jsme v mnoha ohledech dominovali, hráli jsme náš fotbal. V první půli jsme měli dobré momenty, snažili jsme se vytvořit si šance na obtížném hřišti.“

Celý podzim jste se trápili při cestách ven. Co se zlomilo?
„Upřímně, je to dobrá otázka, ale nejsem si jistý, že na ni mám právě teď správnou odpověď. V posledních měsících jsme odehráli tolik zápasů… Rád bych zase vyhrál i doma, zejména poslední duely s Pardubicemi a Teplicemi. Myslím, že jsme se venku našli v obranné práci, i když dneska jsme soupeři ztrátami nějaké šance nabídli. Kromě penalty si však soupeři vytvořili malé xG.“

Teď vás však čekají dvě domácí střetnutí…
„Chceme šest bodů, tři v Evropě, tři v lize. Je to docela jednoduché, musíme být silní už v neděli proti Liberci. Budeme potřebovat energii, čeká nás těžký zápas proti soupeři, který nedostává góly.“

Komplikuje vám situaci fakt, že poletíte z Rumunska až v pátek dopoledne?
„Mění se rozvrh, my se musíme přizpůsobit. O tom je fotbal. Musíte být připraveni na to, co se děje na hřišti, co dělají soupeři, rozhodčí, váš tým. Musíte být připraveni na změny a pak se ukázat v neděli v půl sedmé večer.“

Obával jste se, že se kvůli mlze nebude hrát? Už jste to zažili v Rijece. 
„To bylo jiné, bylo tam hodně deště. Mlha nebyla problém, rozhodčí byli taky klidní, ujišťovali, že se bude hrát. Je to zajímavá sezona s deštěm, bouřkami, sněhem.“

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

