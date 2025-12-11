Priske o výhře i počasí: Zažili jsme déšť, sníh. V mnoha ohledech jsme dominovali
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Třetí výhra v řadě, pokaždé s rozhodující brankou na samém konci. Sparta zvládla duel Konferenční ligy v Craiově, brala tři body za vítězství 2:1. „V mnoha ohledech to byl z naší strany dobrý výkon,“ hodnotil trenér Brian Priske.
Je další výhra venku potvrzením vzestupu? V Olomouci jste hodně mluvili o mentalitě mužstva.
„Cítím to tak. Viděli jste, že když jsme dali gól na 2:1, že byli všichni připraveni se vzájemně podporovat. Potřebujeme týmového ducha. Vždycky budou někteří hráči zklamaní, že nehrají, ale jsme tady od toho, abychom bojovali společně. Je normální, že novému týmu trvá, než začne mít správnou energii, ale jsme na dobré cestě.“
Jsou důsledkem toho i góly v závěrech utkání?
„Je rozhodně velmi pozitivní, že zůstáváme ve hře a věříme v tým. Myslím, že zápas jsme měli pod kontrolou, ale pak přijde střela z více než dvaceti metrů, nečekaný vyrovnávací gól. Stadion začal tlačit, přesto jsme dali gól, což vypovídá o mentalitě hráčů, která je v takových zápasech klíčová.“
Remíza byla blízko. Byl byste hodně zklamaný?
„Asi ano, protože jsme si zasloužili výhru. Myslím, že jsme v mnoha ohledech dominovali, hráli jsme náš fotbal. V první půli jsme měli dobré momenty, snažili jsme se vytvořit si šance na obtížném hřišti.“
Celý podzim jste se trápili při cestách ven. Co se zlomilo?
„Upřímně, je to dobrá otázka, ale nejsem si jistý, že na ni mám právě teď správnou odpověď. V posledních měsících jsme odehráli tolik zápasů… Rád bych zase vyhrál i doma, zejména poslední duely s Pardubicemi a Teplicemi. Myslím, že jsme se venku našli v obranné práci, i když dneska jsme soupeři ztrátami nějaké šance nabídli. Kromě penalty si však soupeři vytvořili malé xG.“
Teď vás však čekají dvě domácí střetnutí…
„Chceme šest bodů, tři v Evropě, tři v lize. Je to docela jednoduché, musíme být silní už v neděli proti Liberci. Budeme potřebovat energii, čeká nás těžký zápas proti soupeři, který nedostává góly.“
Komplikuje vám situaci fakt, že poletíte z Rumunska až v pátek dopoledne?
„Mění se rozvrh, my se musíme přizpůsobit. O tom je fotbal. Musíte být připraveni na to, co se děje na hřišti, co dělají soupeři, rozhodčí, váš tým. Musíte být připraveni na změny a pak se ukázat v neděli v půl sedmé večer.“
Obával jste se, že se kvůli mlze nebude hrát? Už jste to zažili v Rijece.
„To bylo jiné, bylo tam hodně deště. Mlha nebyla problém, rozhodčí byli taky klidní, ujišťovali, že se bude hrát. Je to zajímavá sezona s deštěm, bouřkami, sněhem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off