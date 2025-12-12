Komplikace pro Spartu. Zůstala v Rumunsku do poledne, letadlo už je v Craiově
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Zase to počasí. Fotbalisté Sparty zůstali po čtvrtečním utkání Konferenční ligy proti Universitatea Craiova (2:1) v Rumunsku, plánovaný odlet jim komplikovala hustá mlha nad městem. Hráči s realizačním týmem zůstali dopoledne na hotelu, po dvanácté hodině tamějšího času se přesunuli na terminál a kolem třinácté hodiny začali nastupovat na palubu. Přitom už v neděli večer je čeká další ligové utkání s Libercem.
Sparta měla původně odletět z Craiovy ihned po čtvrtečním zápase. Takové pravidlo zavedl Brian Priske. Jenže plány se změnily, o čemž se dánský kouč dozvěděl těsně před tiskovou konferencí.
„Mění se rozvrh, ale my musíme být připravení na cokoliv. Náhlý gól, rozhodnutí rozhodčích, soupeře. Tohle není jiné. Můžu vám slíbit, že v neděli večer proti Liberci uvidíte na trávníku jedenáct připravených chlapů,“ reagoval na komplikace s odletem.
Letenští se přesunuli na hotel Ramada, v němž se zabydleli poprvé ve středu odpoledne. A do pátečního poledne ho ještě neopustili, čekali na verdikt, jak se celá situace vyvine.
Existovaly dvě varianty. Buď se mlha v Craiově zvedne, nebo sparťané absolvují víc než tříhodinovou cestu do Bukurešti.
Vše se nakonec stočilo k první možnosti. Kapitán Lukáš Haraslín a spol. vystoupili na letištním terminálu po dvanácté hodině tamějšího času, kolem třinácté hodiny na letadlo nastoupili.
Do zápasu Liberce zbývá zhruba 55 hodin.
Sparťané mají v tomto ročníku Konferenční ligy na komplikace spojené s počasím smůlu. Říjnové v utkání v Rijece se kvůli extrémnímu dešti dohrávalo druhý den.