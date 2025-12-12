Lincoln, Nové Sady, Dukla... Proč Sigma nečekaně ztrácí? Není to náhoda, říká expert
PŘÍMO Z GIBRALTARU | Už rozumíte tomu, proč má Olomouc zájem o liberecké trio Ermin Mahmic, Vojtěch Stránský, Lukáš Mašek? A proč do agresivního způsobu hry Tomáše Janotky hledá rozdílové ofenzivní fotbalisty s nadstavbou a zejména čísly? Po čtvrteční porážce 1:2 na Gibraltaru s tamním mistrem Lincolnem, mimochodem třetí soutěžní v řadě, tohle téma znovu ožívá. „Není to náhoda,“ říká expert David Kobylík. Navíc jediný „ustřelený“ kanonýr Daniel Vašulín míří zpátky do Plzně. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
V listopadové reprezentační pauze byla nálada báječná. Sigma vyhrála na půdě arménského Noahu, čímž se dostala zpátky do hry o postup v Konferenční lize, hned nato porazila Pardubice a strávila přestávku na čtvrtém místě prvoligové tabulky.
Nyní je v Chance Lize sedmá – a hlavně psychicky zdrcená. Průšvih na Gibraltaru zatřásl bez přehánění celým klubem. Nejen týmem, ale klubem. Při vědomí, že ve čtvrtek ve finále stačil k jistotě postupu do jarní fáze jediný bodík, se zklamání znásobilo.
„To mrzí asi nejvíc,“ přikývl střelec Daniel Vašulín. Na vtípky už neměli náladu ani hráči, ani vedení, ani partneři. A už vůbec ne fanoušci, kteří kromě pokřiku „Bojujte za Sigmu!“ měli po duelu pohovor k mužstvu.
„Byli nespokojení, vyjádřili nelibost. Asi na to mají právo, ale já teda moc nesouhlasím. Nechali jsme tam všechno, akorát to nevyšlo výsledkově. Nikdo nic nevypustil,“ hájil mančaft Michal Beran.
Zrovna on, byť si laťku drží, je svým způsobem smolařem posledního čtvrtroku. Byl u reprezentačního trapasu na Faerských ostrovech, na Nových Sadech i teď na jihu Evropy. „Ale tak to neberu, každý zápas je jiný,“ zůstal šikovný záložník nad věcí.
Možná proto, že i v případě porážky s Lechem by měli Hanáci stále velkou šanci na postup. Aspoň remíza by byla samozřejmě