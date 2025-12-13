Pohárový střelec Ryneš: Dobré výkony střídají výkyvy. Přednost před Mercadem?
Na chvíli odhodil skromnost: „Jo, maličko se cítím jako hrdina.“ Matěj Ryneš, záložník Sparty, vstřelil ve čtvrtek na hřišti Universitatea Craiova (2:1) rozhodující gól v závěru zápasu Konferenční ligy. A možná ještě důležitější je pro něj fakt, že podal patrně nejlepší výkon v této sezoně. „Ale má výkyvy, stejně jako celá Sparta,“ zamyslel se David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport.
Loni v srpnu pomohl Spartě gólem v Malmö (2:0) k postupu do hlavní fáze Ligy mistrů. Letos na konci července se trefil ve druhém předkole Konferenční ligy proti Aktobe (4:0) a ve čtvrtek byl tím, kdo posunul Pražany do vyřazovací části soutěže.
Matěj Ryneš je zkrátka pohárovým střelcem.
Zatímco v ligové sezoně stále čeká na první kanadský bod (odehrál 14 zápasů), v Evropě se po posledním vítězství nad Universitateou Craiova vyšplhal na solidní bilanci 2+2 a stal se už sedmým jednogólovým střelcem letenského týmu v ligové fázi Konferenční ligy.
A pokud k předchozím číslům připočítáme také třetí kolo MOL Cupu proti Slavii Karlovy Vary (5:0), přibudou mu další dvě asistence. „Má dělovou ránu a velmi slušné centry,“ zmínil bývalý sparťanský záložník Jakub Podaný. „Ale v této sezoně mu tohle úplně nefunguje. Nedokáže pravidelně podávat zajímavé výkony, které vytvářejí rozdíl pro tým. Nemá tolik gólů, asistencí nebo zajímavých kombinací. Je na něm vidět, že není v dobré pohodě,“ pokračoval.
Nejlepší zápas od předkola
Čtyřiadvacetiletý hráč lítal dosud výkonnostně nahoru a dolů. „Matěj aktuálně vypadá výborně, je na dobré cestě. Musí zůstat pokorný a dál makat, aby od něj přicházely další góly a asistence,“ uvedl trenér Brian Priske před čtyřmi měsíci, kdy Ryneš zapsal dvě asistence proti Araratu (4:1).
Nejlepší výkon od něj přišel až ve čtvrtek v Rumunsku. Dal gól po skákavém centru na malé vápno od Angela Preciada. „Prostě jsem to nakouřil na přední tyč,“ komentoval jasně a stručně situaci pro klubovou televizi. V první půli po jeho přihrávce se dostali do nebezpečného zakončení Albion Rrahmani a John Mercado.
V tomto zápase však byl precizní hlavně do defenzivy, což potvrzují podrobné statistiky. Dostal se do šesti defenzivních soubojů, z toho jich vyhrál rovnou pět. Ve vzduchu měl úspěšnost padesát procent, zaznamenal dvanáct zisků balonu a zablokoval jednu střelu soupeře.
Podaný ho v tomto ohledu srovnal s Mercadem, jenž rovněž nastupuje na pozici levého wingbeka. „Ryneš je rozhodně lepší v defenzivní činnosti, v čemž je vidět obrovský rozdíl. Dokáže plnit taktické pokyny, zachytávat mnohem lépe náběhy a orientovat se ve správném prostoru,“ poznamenal bývalý ligový hráč. „Každý průměrný výkon mu pomáhá v sebevědomí i lepším postavení v týmu,“ přidal David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let.
Mercado vs. Ryneš
Sparta klade velký důraz na krajní hráče. Napravo se od startu sezony přetlačují o jedno místo Angelo Preciado s Pavlem Kadeřábkem. Na druhé straně se konkurenční boj zúžil v posledních týdnech právě na dvojici Ryneš a Mercado. Jaroslav Zelený totiž nastupuje převážně na stoperovi a Martin Suchomel připadá v úvahu až jako čtvrtý v řadě.
Trenér Brian Priske tentokrát našel proti rumunskému celku místo v základní sestavě oběma rychlostním typům. Ryneš hrál na levém kraji zálohy, Mercado nastoupil na pravém křídle místo Veljka Birmančeviče. „Mercado je kvalitou rozhodně dál než Ryneš. Má zajímavé věci hlavně do ofenzivy, jeho dynamika je excelentní. Až do sebe pořádně dostane zápasové tempo, může Spartě pomoct mnohem víc,“ zmínil Podaný.
Nasazování obou hráčů do sestavy může souviset zejména s taktickým záměrem zápasu. „Pokud cítíte, že budete hrát víc ofenzivně, hodí se do hry Mercado. A když je důležitější plnit defenzivní úkoly, aby soupeř neměl časté šance, je volbou Ryneš,“ poznamenal Podaný. Byť na adresu druhého z nich dodal: „V předchozích sezonách byl pro Spartu mnohem platnější.“ Tím myslel především titulový ročník 2023/24, kdy po příchodu z hostování v Hradci Králové postupně zatlačil na Zeleného.
Bek pro reprezentaci?
Před rokem šel dolů, byl i zraněný. A zkraje tohoto ročníku se na Rynešovi podepsalo, že vynechal kvůli zdravotním problémům velkou část letní přípravy pod trenérem Priskem a novým realizačním týmem. Nenaskočil tak do jediného zápasu, stejně tak chyběl v nominaci pro první ligové kolo v Jablonci (1:1).
Byť dánský kouč chválil Ryneše na tiskových konferencích, bylo znát, že jeho výkony jsou nevyrovnané. Rozpaky vzbudila i jeho listopadová nominace do národního týmu. „Odehrál za Spartu nějaké zápasy, ukazuje kvalitu do ofenzivy a je využitelný na více pozicích,“ obhajoval svou volbu „bridge trenér“ Jaroslav Köstl. Nakonec mu dal prostor akorát v přípravě proti San Marinu (1:0) na necelou půlhodinu.
Přesto ve Spartě má dostatečné herní vytížení. Pokud je zdravotně v pořádku, zasáhne do zápasu. Na lavici zůstal jedinkrát v tomto ročníku, a to v Konferenční lize proti Shamrocku Rovers (4:1). Přednost tehdy dostal Suchomel.
Jinak Priske s Rynešem počítá. Vždyť nastoupil do šestadvaceti utkání, osmnáctkrát figuroval v základní jedenáctce a v průměru odehrál pětašedesát minut.
Naváže na výkon z Rumunska i v nedělním utkání (18.30) proti Liberci?
Ryneš proti Craiově
- Odehrané minuty: 100
- Góly: 1
- Očekávané góly: 0,1
- Střely/na branky: 2/1
- Asistence: 0
- Očekávané asistence: 0
- Přihrávky/úspěšné: 65/48
- Centry/úspěšné: 1/0
- Osobní souboje/úspěšné: 16/9
- Osobní vzdušné souboje/úspěšné: 4/2
- Ztráty míče: 14
- Zisky míče: 12
Zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off