Sparta vs. Aberdeen v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Základní sestava Sparty pro duel v Rumunsku
Základní sestava Sparty pro duel v RumunskuZdroj: X / AC Sparta Praha
Trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci
Albion Rrahmani v utkání proti Liberci
Lukáš Haraslín během utkání proti Liberci
Matěj Ryneš lituje neproměněné šance proti Liberci
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Brankář Sparty Peter Vindahl
Otakar Plzák
Konferenční liga
Sparta se ve čtvrtek utká se skotským Aberdeenem, se kterým uzavře ligovou fázi Konferenční ligy. Letenští stále bojují o přímý postup do osmifinále, který jim s jistotou zajistí pouze výhra nad skotským soupeřem. Zápas začíná v epet Aréně ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Sparta vs. Aberdeen živě?

Vše o utkání Sparta Praha vs. Aberdeen

Datum a čas: čtvrtek 18. prosince, 21:00

Místo konání: epet Aréna, Praha

Ligová fáze: Konferenční ligy

Rozhodčí: David Šmajc (Slovinsko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Sparta Praha vs. Aberdeen živě v TV?

Jak si povedou Sparťané v dalším duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. Aberdeen začíná 18. prosince od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč pro zákazníky O2

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné soupeře, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže. Sparta se momentálně nachází na šesté pozici, která zajišťuje přímý postup do osmifinále. Teď ji čeká klíčový duel s Aberdeenem.

Sparta v Konferenční lize 2025/26

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

