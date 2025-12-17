Sparta vs. Aberdeen v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Sparta se ve čtvrtek utká se skotským Aberdeenem, se kterým uzavře ligovou fázi Konferenční ligy. Letenští stále bojují o přímý postup do osmifinále, který jim s jistotou zajistí pouze výhra nad skotským soupeřem. Zápas začíná v epet Aréně ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Sparta vs. Aberdeen živě?
Vše o utkání Sparta Praha vs. Aberdeen
Datum a čas: čtvrtek 18. prosince, 21:00
Místo konání: epet Aréna, Praha
Ligová fáze: Konferenční ligy
Rozhodčí: David Šmajc (Slovinsko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Sparta Praha vs. Aberdeen živě v TV?
Jak si povedou Sparťané v dalším duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. Aberdeen začíná 18. prosince od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč pro zákazníky O2
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné soupeře, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže. Sparta se momentálně nachází na šesté pozici, která zajišťuje přímý postup do osmifinále. Teď ji čeká klíčový duel s Aberdeenem.
|Sparta v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
