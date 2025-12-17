Olomouc vs. Lech Poznaň v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisty Olomouce čeká poslední zápas v ligové fázi Konferenční ligy. Pro jistý postup do vyřazovací části musí porazit polský Lech. Náš soused má však stejné ambice. Utkání začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Olomouc vs. Lech Poznaň živě?
Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Lech Poznaň
Datum a čas: čtvrtek 18. prosince, 21:00
Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Patrik Kolaric (Chorvatsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc vs. Lech Poznaň živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce v posledním duelu ligové fáze Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Lech začíná ve čtvrtek 18. prosince od 21:00.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a nyní tak bojuje v Konferenční lize. Po pěti zápasech v této soutěži mají Hanáci sedm bodů. Pro postup do další fáze musí bezpodmínečně porazit polský Lech Poznaň.
|Olomouc v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00