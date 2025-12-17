Předplatné

Olomouc vs. Lech Poznaň v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Radost hráčů Sigmy po brance Vašulína
Radost hráčů Sigmy po brance VašulínaZdroj: X / SK Sigma Olomouc
Olomoucký trenér Tomáš Janotka vede své svěřence
Sigma zavítala v Konferenční lize na Gibraltar
Sigma prohrála na Gibraltaru s tamním Lincolnem
Zklamání olomouckých hráčů po debaklu se Zlínem
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisty Olomouce čeká poslední zápas v ligové fázi Konferenční ligy. Pro jistý postup do vyřazovací části musí porazit polský Lech. Náš soused má však stejné ambice. Utkání začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Olomouc vs. Lech Poznaň živě?

Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Lech Poznaň

Datum a čas: čtvrtek 18. prosince, 21:00

Místo konání: Andrův stadion, Olomouc

Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Patrik Kolaric (Chorvatsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olomouc vs. Lech Poznaň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce v posledním duelu ligové fáze Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Lech začíná ve čtvrtek 18. prosince od 21:00.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a nyní tak bojuje v Konferenční lize. Po pěti zápasech v této soutěži mají Hanáci sedm bodů. Pro postup do další fáze musí bezpodmínečně porazit polský Lech Poznaň.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

