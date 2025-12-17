Předplatné

Priske o produktivitě a TOP osmičce: To je důležité! Komentoval i zájem Rangers

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
NE pro Trpišovského, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Radoslav Kováč ve výměně názorů s Brianem Priskem
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu s Libercem
Rozhodčí Dalibor Černý během utkání Sparty proti Liberci
Rozhodčí Dalibor Černý během utkání Sparty proti Liberci
Rozhodčí Dalibor Černý během utkání Sparty proti Liberci
Brankář Sparty Peter Vindahl
Brankář Sparty Peter Vindahl
23
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (2)

Hodnocení podzimu fotbalové Sparty ovlivní také čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Aberdeenu. Pokud Letenští budou na domácím hřišti bodovat, reálně mají šanci na umístění v top osmičce soutěže. Tím by si zajistili účast v osmifinále a ušetřili si dva zápasy v únoru. „Je to pro nás velmi důležité,“ řekl trenér Brian Priske.

Oproti nedělní tiskové konferenci po Liberci (2:2) byl pozitivně naladěný. Priske se ve středu odpoledne smál při odpovědích kapitána Lukáše Haraslína. A na dotazy novinářů reagoval obšírně, i když od skotských žurnalistů směřoval na nepříjemné téma.

Dánský kouč měl okomentovat jednání se zástupci Glasgow Rangers, kteří o něj údajně projevili zájem na začátku tohoto roku. „Nerad komentuju různé pohovory a pracovní možnosti. Když se mi naskytla příležitost, rozhodl jsem se vrátit do Prahy. A jsem velmi spokojený,“ líčil Priske.

K tomu ještě poznamenal: „Bohužel vám neřeknu, s kým jsem mluvil a jak blízko byla dohoda. Vždycky si to nechávám pro sebe, a to z respektu k těm, se kterými jsem se potkal. Je ve fotbale normální, že když jste volný, mluvíte s různými lidmi. A nejdůležitější je, že tady dneska sedím a jsem rád, že jsem se mohl v létě vrátit do Sparty.“

A jste rád, že můžete před zimní přestávkou ještě napravit nedělní ligovou ztrátu s Libercem (2:2)?
„O víkendu proti Liberci to byl pro nás těžký zápas. Myslím, že jsme podali docela dobrý výkon a měli jsme vyhrát. Při pohledu na výsledek to bylo pro nás zklamání. Proto je fajn, že máme ještě jeden zápas před vánočními svátky, a je to velmi důležitý zápas, ve kterém si můžeme pomoct do dalších měsíců. Doufám, že zakončíme podzimní část dobrým výkonem a výsledkem, který nám dá šanci dosáhnout toho, co chceme.“

Tedy postoupit rovnou do osmifinále Konferenční ligy. Byla by obrovská výhoda i směrem k boji o mistrovský titul, že byste hráli v únoru o dva zápasy méně?
„Ano, to je bez debat. Zítra odehrajeme třiatřicátý zápas za šest měsíců. Kluci mají velmi nabitý program, navíc jsme měli smůlu při venkovních zápasech v Evropě. Cestovali jsme daleko, neměli jsme štěstí na počasí, trávili jsme v zahraničí o den navíc. Proto si myslím, že kluci byli během tohoto půlroku fantastičtí.“

Opravdu?
„Ano, byli bychom rádi, kdyby výsledky v některých ligových zápasech byly lepší, ale proto je pro nás zítřejší zápas tak velmi důležitý. Chceme se umístit v nejlepší osmičce týmů a hrát prvních pár měsíců v české lize jen s jedním zápasem za týden. To by bylo pro nás určitě skvělé.“

Kladete velký důraz na tohle utkání?
„Je to docela snadné. Zbývá nám poslední zápas v tomto roce, takže je pro nás velmi důležitý, chceme zakončit rok 2025 vítězstvím. Ještě navíc na domácím hřišti, protože jsme v posledních týdnech čelili několika výzvám a zapsali výsledky, které jsme si nepřáli. Proto by bylo hezké dopřát fanouškům domácí vítězství a získat tři body, které nás dostanou do dobré pozice v Konferenční lize.“

Zato Aberdeen nemá už šanci postoupit do další fáze soutěže. Co od něj čekáte?
„Bude to těžký zápas, víme, že mohou hrát víc uvolněně. V Konferenční lize odehráli několik dobrých zápasů, byli silní a mohli získat víc bodů, než mají ve skutečnosti. I když se od vysoké prohry v Athénách (0:6 s AEK) trochu zatáhli, mají dobrý herní styl, systém a filozofii. Zaměřují se zejména na ofenzivní část hry a mají velkou kvalitu v útočné trojce.“

A jak je na tom Sparta v ofenzivě? V posledních zápasech vás trápí produktivita, proti Liberci jste měli 27 střel a měli vysokou hodnotu očekávaných gólů, ale dali jste z toho dvě branky.
(Ondřej Kasík, ředitel sparťanské komunikace, dodal, že sparťanská hodnota xG byla nejvyšší v celé sezoně.)
„Ano, díky za připomenutí… Byla to pro nás velká výzva v posledních měsících. Upřímně, měli jsme velmi dobrý začátek sezony, co se týče ofenzivy. Produktivita některých hráčů byla dobrá, jeden z nich tady dokonce sedí (Lukáš Haraslín). I jako tým jsme hráli opravdu dobře, vytvořili si spoustu šancí a také jsme vstřelili slušný počet gólů. A pak z nějakého důvodu nastaly problémy, nebyli jsme dostatečně nebezpeční. Proti Liberci jsme odehráli dobrý zápas, stál proti nám i dobrý brankář a chyběl nám poslední detail, abychom vstřelili víc gólů. Ale jo, zaměřujeme se na to, máme skoro každý den schůzky, videa, snažíme se opravdu zlepšit.“

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off
Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů