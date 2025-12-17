Priske o produktivitě a TOP osmičce: To je důležité! Komentoval i zájem Rangers
Hodnocení podzimu fotbalové Sparty ovlivní také čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Aberdeenu. Pokud Letenští budou na domácím hřišti bodovat, reálně mají šanci na umístění v top osmičce soutěže. Tím by si zajistili účast v osmifinále a ušetřili si dva zápasy v únoru. „Je to pro nás velmi důležité,“ řekl trenér Brian Priske.
Oproti nedělní tiskové konferenci po Liberci (2:2) byl pozitivně naladěný. Priske se ve středu odpoledne smál při odpovědích kapitána Lukáše Haraslína. A na dotazy novinářů reagoval obšírně, i když od skotských žurnalistů směřoval na nepříjemné téma.
Dánský kouč měl okomentovat jednání se zástupci Glasgow Rangers, kteří o něj údajně projevili zájem na začátku tohoto roku. „Nerad komentuju různé pohovory a pracovní možnosti. Když se mi naskytla příležitost, rozhodl jsem se vrátit do Prahy. A jsem velmi spokojený,“ líčil Priske.
K tomu ještě poznamenal: „Bohužel vám neřeknu, s kým jsem mluvil a jak blízko byla dohoda. Vždycky si to nechávám pro sebe, a to z respektu k těm, se kterými jsem se potkal. Je ve fotbale normální, že když jste volný, mluvíte s různými lidmi. A nejdůležitější je, že tady dneska sedím a jsem rád, že jsem se mohl v létě vrátit do Sparty.“
A jste rád, že můžete před zimní přestávkou ještě napravit nedělní ligovou ztrátu s Libercem (2:2)?
„O víkendu proti Liberci to byl pro nás těžký zápas. Myslím, že jsme podali docela dobrý výkon a měli jsme vyhrát. Při pohledu na výsledek to bylo pro nás zklamání. Proto je fajn, že máme ještě jeden zápas před vánočními svátky, a je to velmi důležitý zápas, ve kterém si můžeme pomoct do dalších měsíců. Doufám, že zakončíme podzimní část dobrým výkonem a výsledkem, který nám dá šanci dosáhnout toho, co chceme.“
Tedy postoupit rovnou do osmifinále Konferenční ligy. Byla by obrovská výhoda i směrem k boji o mistrovský titul, že byste hráli v únoru o dva zápasy méně?
„Ano, to je bez debat. Zítra odehrajeme třiatřicátý zápas za šest měsíců. Kluci mají velmi nabitý program, navíc jsme měli smůlu při venkovních zápasech v Evropě. Cestovali jsme daleko, neměli jsme štěstí na počasí, trávili jsme v zahraničí o den navíc. Proto si myslím, že kluci byli během tohoto půlroku fantastičtí.“
Opravdu?
„Ano, byli bychom rádi, kdyby výsledky v některých ligových zápasech byly lepší, ale proto je pro nás zítřejší zápas tak velmi důležitý. Chceme se umístit v nejlepší osmičce týmů a hrát prvních pár měsíců v české lize jen s jedním zápasem za týden. To by bylo pro nás určitě skvělé.“
Kladete velký důraz na tohle utkání?
„Je to docela snadné. Zbývá nám poslední zápas v tomto roce, takže je pro nás velmi důležitý, chceme zakončit rok 2025 vítězstvím. Ještě navíc na domácím hřišti, protože jsme v posledních týdnech čelili několika výzvám a zapsali výsledky, které jsme si nepřáli. Proto by bylo hezké dopřát fanouškům domácí vítězství a získat tři body, které nás dostanou do dobré pozice v Konferenční lize.“
Zato Aberdeen nemá už šanci postoupit do další fáze soutěže. Co od něj čekáte?
„Bude to těžký zápas, víme, že mohou hrát víc uvolněně. V Konferenční lize odehráli několik dobrých zápasů, byli silní a mohli získat víc bodů, než mají ve skutečnosti. I když se od vysoké prohry v Athénách (0:6 s AEK) trochu zatáhli, mají dobrý herní styl, systém a filozofii. Zaměřují se zejména na ofenzivní část hry a mají velkou kvalitu v útočné trojce.“
A jak je na tom Sparta v ofenzivě? V posledních zápasech vás trápí produktivita, proti Liberci jste měli 27 střel a měli vysokou hodnotu očekávaných gólů, ale dali jste z toho dvě branky.
(Ondřej Kasík, ředitel sparťanské komunikace, dodal, že sparťanská hodnota xG byla nejvyšší v celé sezoně.)
„Ano, díky za připomenutí… Byla to pro nás velká výzva v posledních měsících. Upřímně, měli jsme velmi dobrý začátek sezony, co se týče ofenzivy. Produktivita některých hráčů byla dobrá, jeden z nich tady dokonce sedí (Lukáš Haraslín). I jako tým jsme hráli opravdu dobře, vytvořili si spoustu šancí a také jsme vstřelili slušný počet gólů. A pak z nějakého důvodu nastaly problémy, nebyli jsme dostatečně nebezpeční. Proti Liberci jsme odehráli dobrý zápas, stál proti nám i dobrý brankář a chyběl nám poslední detail, abychom vstřelili víc gólů. Ale jo, zaměřujeme se na to, máme skoro každý den schůzky, videa, snažíme se opravdu zlepšit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off