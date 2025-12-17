Sigma v komfortu, ale pod tlakem. Kouč: A kdo myslíte, že dělá negativní atmosféru, já snad?
Čtyři porážky v řadě, ale postup na dohled. Fotbalisté Olomouce mohou ve čtvrtek splnit jeden ze svých sezonních cílů a taky uklidnit situaci kolem trenéra Tomáše Janotky. Přes nepříjemnou šňůru je v komfortu. „Věřím, že různé spekulace úplně utneme,“ podotkl kouč před utkáním s Lechem.
Podle informací iSportu v pondělí zasedlo vedení olomouckého klubu a řešilo, jak do zbytku sezony dál. Sigma je v krizi, výbuchy na Gibraltaru a ve Zlíně jsou ambiciózním managementem neakceptovatelné. Spokojenost nepanuje ani s předváděnou hrou, která upřímně příliš nebaví ani fanoušky. A nejen to, uvnitř klubu to bublá. Je veřejným tajemstvím, že vztahy v realizačním týmu ani hráčském kádru nejsou zrovna ideální.
„A kdo myslíte, že tu negativní atmosféru dělá? Já snad?“ ptal se ve středu novinářů trenér Tomáš Janotka, když dostal dotaz na špatnou náladu.
Zodpovědnou osobou je samozřejmě on, strůjce úspěchů v minulé sezoně. Resumé shora je takové, že kouč zůstává. Situaci ustál stejně jako po trapasu na Nových Sadech. Zatím. Hanáky totiž ve čtvrtek večer čeká ještě podzimní derniéra proti Lechu Poznaň.
„Vnímám obecně pozici trenéra jako druh, který je pořád v ohrožení. Tak to prostě je, zvlášť v českém prostředí, kde není moc systematická práce jako v Anglii, kde manažer dostává prostor na delší období. Je to specifické. Ale cítím tady podporu a důvěru, to je pro mě strašně důležité. Zároveň ale cítím zodpovědnost za to, abych dokázal naplnit ambice a nezklamal ty, kteří nám věří,“ popisoval Janotka.
Osobně je v komfortní situaci tím, že zmíněný cíl – postup do jarní fáze Konferenční ligy – zřejmě splní bez ohledu na výsledek utkání s polským mistrem. Sigmě by měl díky souhře ostatních výsledků stačit aktuální sedmibodový zisk, podle analytického portálu Football Meets Data je taková pravděpodobnost dokonce 99%. Výhra znamená jistotu postupu, remíza takřka taky. Prohra ve finále asi taky.
Možnost okysličení Dvorníkem i Vašulínovo loučení
V lize je Olomouc čtyři body za šestkou, v náročném programu to není špatný počin. Vyloženým průšvihem je akorát ostudné vyřazení z MOL Cupu. Pokud tedy proti Lechu nenastane něco podobného jako v neděli, kdy hráči nevypadali, že by se zrovna chtěli rvát za současného šéfa lavičky, dá se předpokládat, že se žádná změna konat nebude.
„Bylo potřeba si něco říct, ale mělo by to zůstat v kabině. Občas takové situace nastanou, to je normální,“ uvedl zkušený záložník Jan Navrátil.
Byť vyloučeno není třeba to, že by se okysličil realizační tým o dalšího asistenta. Podle redakčních zdrojů se na Andrově stadionu znovu zmiňovalo jméno Josefa Dvorníka, kouče druholigového béčka Baníku Ostrava. Zájem o něj měl Janotka už dřív, teď by s posílením musel souhlasit i generální sportovní manažer Pavel Hapal, jenž s Dvorníkem ještě nedávno na Bazalech spolupracoval. A to už tak jisté není.
„Byl bych rád, kdyby se to všechno hodnotilo s nadhledem. Je jasné, že teď neprožíváme zrovna příjemné období, ale důležité je, abychom pro to špatné teď nezapomněli na to povedené. A toho je více než dost. Vždyť tady sedíme díky trofeji,“ upozornil. „Asi to teď pro nikoho není jednoduché. Je to otázka toho, jak dokážete přijímat tlak a filtrovat média. Tři týdny zpátky po Celje nám tady všichni stavěli sochy a plácali po zádech, jak se nám daří hrát odchovance a kde v Evropě jsme...“
Naposledy v dresu moravského celku nastoupí útočník Daniel Vašulín, který se bude v lednu hlásit na přípravě v Plzni. Nejistá je i budoucnost hostů ze Slavie. „Chtěli bychom být po Spartě, Slavii a Plzni historicky dalším týmem, který bude hrát v Evropě i na jaře,“ zakončil Navrátil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off