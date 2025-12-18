Prahu čeká nával Skotů. Sparta jim zvětšila sektor. Za Aberdeenem jezdí, i když se nedaří
Poslední zápas tohoto kalendářního roku vzbudil veliký zájem. Hlavně ze skotské strany. Sparta očekává na čtvrtečním domácím utkání Konferenční ligy proti Aberdeenu návštěvu kolem patnácti tisíc příznivců. Z toho necelé dvě tisícovky mají zaplnit fanoušci hostujícího celku.
Na oficiálním webu Aberdeenu se v úterý odpoledne objevila zpráva: „Dons se mohou těšit na další vyprodaný sektor hostů. Od Bukurešti až po Prahu. Děkujeme za vaši neuvěřitelnou podporu na evropské scéně po celou sezonu.“
Vyprodáno bylo už na konci minulého týdne a interes o lístky ani náhodou neutichal. Sparta se proto dohodla se skotským klubem, že navýší kapacitu pro hosty na asi 1550 diváků. Za normálních okolností by dosahovala přes devět stovek.
„Vzhledem k mimořádně vysokému počtu fanoušků, kteří se chystají do Prahy, přistoupil klub k rozšíření sektoru pro hosty. Tento krok je výsledkem společné diskuze zástupců obou klubů (včetně bezpečnostních manažerů a SLO) a představitelů bezpečnostních složek obou zemí,“ informoval letenský klub už v pondělí odpoledne na svém webu.
Sparta přidala Aberdeenu konkrétně dva sektory A20 a A21 hned vedle kotle hostí. Platí, že jsou stavebně oddělené od sektorů určených pro příznivce letenského klubu. „Cílem tohoto opatření je zajistit co nejbezpečnější a zároveň co nejkomfortnější průběh utkání pro domácí i hostující fanoušky,“ informoval sparťanský web.
Priske čeká těžký zápas
Zároveň je velmi pravděpodobné, že skotských příznivců dorazí do Prahy mnohem víc. Na letenský stadion by však mimo vyhrazené sektory neměli být vpuštěni.
Přitom Aberdeenu se v poslední době tolik nedaří. V ligové tabulce se nachází až na šestém místě a v Konferenční lize jsou už bez šance na postup do jarní části. V dosavadních pěti zápasech získali pouhé dva body za remízy s arménským Noahem (1:1) a kyperským celkem AEK Larnaca (0:0).
„Ale bude to těžký zápas,“ řekl Brian Priske, trenér Sparty. „Víme, že mohou hrát víc uvolněně. V Konferenční lize odehráli několik dobrých zápasů, byli silní a mohli získat určitě víc bodů, než mají ve skutečnosti. I když se od vysoké prohry v Aténách (0:6 s AEK) trochu zatáhli do hlubokého bloku, mají dobrý herní styl, systém a filozofii. Zaměřují se hlavně na ofenzivní část hry a mají velkou kvalitu v útočné trojce,“ pokračoval.
Zato pro Spartu jde o klíčové střetnutí v boji o top osmičku. Pokud bude bodovat, s velkou pravděpodobností se dostane rovnou do osmifinále evropské soutěže. A když ne, zahraje si v únoru dva zápasy navíc. „Je to pro nás velmi důležitý zápas. Chceme vyhrát a zařídit si top osmičku. V posledních domácích zápasech jsme neuhráli výsledky, které bychom chtěli. Proto jsme rádi, že máme ještě možnost to napravit a dopřát fanouškům vítězný zápas před Vánocemi,“ zakončil Priske.
Budou se radovat sparťané, nebo natřískaný sektor Skotů?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off