Obrana Sparty bez Panáka? Mé rozhodnutí, tvrdí Priske. Ščasný vidí pokles formy

NE pro Trpišovského, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Trenér Sparty Brian Priske nechává Filipa Panáka mimo sestavu
Obzvláště zápas s Pardubicemi se Filipu Panákovi nepovedl
Filip Panák momentálně není součástí základní sestavy Sparty
Trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci
Patrik Vydra ze Sparty během zápasu v Olomouci
Jakub Martinec s Filipem Panákem na centr nedosáhli
15
Pavel Šťastný
Konferenční liga
Patří mezi nejvýraznější persony fotbalové Sparty posledních let. Filip Panák byl kapitán a klíčový stoper. Přesto ve čtvrtek večer může scházet na hřišti u domácího zápasu proti Aberdeenu, který rozhodne o (ne)postupu do osmifinále Konferenční ligy. Třicetiletý obránce vynechal poslední čtyři soutěžní utkání. „Jeho forma šla dolů,“ řekl expert deníku Sport a webu iSport Zdeněk Ščasný.

Naposledy hrál před dvěma a půl týdny. Filip Panák naskočil do ligového zápasu s Pardubicemi (2:4) v základní sestavě, ale nejistým výkonem se podepsal pod nečekaný domácí průšvih. Po dvou obdržených brankách střídal už v 35. minutě.

Hodně zjednodušeně byl tím, kdo odnesl špatný start Sparty do utkání. Chyboval v rozehrávce, byl pomalý, ofenzivní hráči Vojtěch Patrák, Abdullahi Tanko nebo Daniel Smékal mu dělali viditelné problémy. A možná i proto později vypadl z rotace.

Panák proseděl čtyři soutěžní utkání na lavici. Přednost dostali jiní, na centrální stoperské pozici nastoupil dvakrát Asger Sörensen a dvakrát Patrik Vydra. „Pany je v pořádku, není s ním nic špatně,“ reagoval trenér Brian Priske na středeční tiskové konferenci. „Trénuje každý den, neustále maká, aby se vrátil do sestavy. Je to jen moje rozhodnutí, že dávám na jeho pozici přednost jiným hráčům,“ pokračoval dánský kouč.

Je otázka, zda se jeho situace změní proti Aberdeenu. Sparta v případě bodového zisku skončí s velkou pravděpodobností do osmého místa. Byť má už jistou účast v jarní části soutěže, může se protlačit rovnou do osmifinále a zkrátit si únorový program o dva zápasy.

Zajímavé je, že Panák neodehrál v nynějším ročníku Konferenční ligy ani jedno utkání. Scházel v kvalifikaci, stejně tak v dosavadních pěti duelech ligové fáze. Zpočátku to nebylo zvláštní, protože není tajemstvím, že má ve Spartě kvůli dřívějším zdravotním potížím individuální přístup.

Platí, že pokud to není nutné, nenaskočí do akce dvakrát za týden. Jenže tentokrát není na hřišti ani v domácí soutěži.

