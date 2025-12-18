Olomouc - Lech 1:2. Postup se štěstím! Sigma může děkovat ostatním, řeší dvě posily
Jaké budou Vánoce v Olomouci? Zvláštní... Fotbalisté Sigmy sice postoupili do únorového play off Konferenční ligy, kde si zahrají buď proti Lausanne, nebo Crystal Palace (rozhodne los), ale že by se splněný cíl zrovna dvakrát slavil, se říci nedá. Díky ostatním výsledkům jim k tomu stačila domácí porážka 1:2 s Lechem Poznaň a celkový sedmibodový zisk. Hanáci končí podzim sérií pěti porážek za sebou, což trenéru Tomáši Janotkovi klidné svátky rozhodně nezajišťuje. Shání se však posily.
Plánovali, jak se zmobilizují, zareagují na průšvih na Gibraltaru, pomohou českému koeficientu a stvrdí vysněný postup nějakým bodovým ziskem. Nic takového však Olomouci polský mistr nedopřál. Lech začal lépe, využil krize domácích i toho, že policie nakonec pustila fanoušky z Poznaně na severní tribunu navzdory původnímu zákazu. Byli tam odkloněni z bezpečnostních důvodů, aby se v počtu několika stovek raději nepohybovali na vánočních trzích na náměstí.
Švédský snajpr Mikael Ishak zařídil dvougólové vedení, a kdyby mu brankář Jan Koutný druhou penaltu nelapil, slavil hattrick a bylo brzy hotovo. Takhle to díky snížení Jana Krále hlavou po rohovém kopu Sigma ještě malinko zdramatizovala, ale stejně museli členové realizačního týmu sledovat výsledky na jiných stadionech.
To byly nervy! Byť měla být pravděpodobnost postupu moravského celku podle některých predikcí až 99 %, do poslední sekundy nebylo nic rozhodnuto. Úřadující vítěz MOL Cupu se propadnul až na poslední postupovou příčku a fandil Rapidu Vídeň, aby udržel vedení 1:0 na půdě bosenského Mostaru. Nestalo se, Zrinjski vyrovnal v posledních sekundách, ale AEK nakonec zachránil Sigmu! Řekové góly z osmé a patnácté minuty nastavení otočili duel proti Craiově a pomohli Janotkovi.
Článek pokračuje pod infografikou.
A co dál? Hanáci chtějí a musejí posilovat, aby v Chance Lize stáhli bodové manko na příčky zaručující evropská předkola. Tak zní každoroční cíl nového vedení. Loučí se s nejlepším kanonýrem Danielem Vašulínem, vracejícím se do Plzně, a byť již mají k dispozici uzdraveného Jana Klimenta, k němuž v lednu přibude z Jablonce stažený Antonín Růsek, dívají se po ofenzivních pozicích.
Osmnáct podzimních ligových gólů je totiž podprůměrná bilance, se kterou by dlouhodobě bylo složité plnit velké ambice. Liberecké trio Lukáš Mašek, Ermin Mahmic, Vojtěch Stránský, které řešil boss Pavel Hubáček osobně s majitelem Slovanu Ondřejem Kaniou, nedorazí.
Podle informací deníku Sport a webu iSport však Sigma znovu vznesla dotaz na Václava Sejka. Třiadvacetiletého forvarda, jenž v listopadu debutoval za áčkovou reprezentaci, zkoušeli v Olomouci přivést už před rokem. Spolu s někdejším parťákem z jednadvacítky Danielem Filou jim nabízela minutáž před EURO U21 na Slovensku, ale ani jednoho se nepovedlo angažovat.
Sejk tehdy zamířil hostovat do portugalského Famalicaa, Fila přestoupil do Benátek. Nyní je mateřskou Spartou až do konce sezony zapůjčen v Heerenveenu, nizozemský klub má na důrazného hroťáka i opci na trvalý transfer. Ale nikdy neříkej nikdy, třeba by Sejka zajímala ambiciózní vize na Moravě, kde by konečně působil déle než pár měsíců. Situace na Andrově stadionu je oproti loňsku diametrálně odlišná. Problémem by již nemusely být ani ekonomické podmínky.
Na radaru Sigmy se objevil také stoper Louis Lurvink z Pardubic. Třiadvacetiletý Švýcar patří mezi nejzajímavější ligové obránce mimo tuzemskou top trojku, v létě o něj stál i Baník Ostrava. Pod novým vedením, miliardářem Karlem Pražákem a sportovním ředitelem Jiřím Bílkem, je nicméně nepravděpodobné, že by Východočeši prodávali opory konkurenci.
Roli může hrát i to, že Pražák s Hubáčkem nedávno „bojovali“ o vstup na hanáckou půdu, vztahy historicky nejsou ideální. Z různých důvodů nedopadl ani přestup Vojtěcha Sychry, jenž má namířeno do Liberce. Řešit se bude už jen to, zda odejde hned v lednu, či až v létě po konci smlouvy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off