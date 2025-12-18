Předplatné

ONLINE: Olomouc - Lech. Sigmě stačí bod k postupu. Nastoupí i dopsaný Kliment?

Radost hráčů Sigmy po brance Vašulína
Radost hráčů Sigmy po brance VašulínaZdroj: X / SK Sigma Olomouc
Sigma zavítala v Konferenční lize na Gibraltar
Zklamání olomouckých hráčů po debaklu se Zlínem
Olomoucký trenér Tomáš Janotka si přeje dostat Sigmu do jarní části Konferenční ligy
Záložník Sigmy Jan Navrátil rozebírá soupeře z Poznaně
Sigmu přijeli na Gibraltar podpořit i věrní příznivci
6
Fotogalerie
iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

V posledním zápase podzimu stále hrají o hodně. Fotbalisté Olomouce nastupují od 21.00 do klíčového zápasu o postup do jarní části Konferenční ligy. V domácím souboji s Lechem Poznaň stačí výběru kouče Tomáše Janotky bod, aby si zahrál play off. Nicméně i úřadující polský mistr má nadále šanci, Sigma navíc prohrála poslední čtyři duely. Povzbuzení může přinést útočník Jan Kliment, který byl dopsaný na soupisku pro mezinárodní soutěž. Nastoupí v základu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů