ONLINE: Olomouc - Lech. Sigmě stačí bod k postupu. Vrací se Ghali, Kliment na střídačce

Radost hráčů Sigmy po brance Vašulína
Radost hráčů Sigmy po brance VašulínaZdroj: X / SK Sigma Olomouc
Sigma zavítala v Konferenční lize na Gibraltar
Zklamání olomouckých hráčů po debaklu se Zlínem
Olomoucký trenér Tomáš Janotka si přeje dostat Sigmu do jarní části Konferenční ligy
Záložník Sigmy Jan Navrátil rozebírá soupeře z Poznaně
Sigmu přijeli na Gibraltar podpořit i věrní příznivci
Konferenční liga
V posledním zápase podzimu stále hrají o hodně. Fotbalisté Olomouce nastupují od 21.00 do klíčového zápasu o postup do jarní části Konferenční ligy. V domácím souboji s Lechem Poznaň stačí výběru kouče Tomáše Janotky bod, aby si zahrál play off. Nicméně i úřadující polský mistr má nadále šanci, Sigma navíc prohrála poslední čtyři duely. Povzbuzení může přinést útočník Jan Kliment, který byl dopsaný na soupisku pro mezinárodní soutěž. Do základní sestavy se vrací střelec  ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

