ONLINE: Sparta - Aberdeen 2:0. Haraslín prokličkoval mezi obránci a navyšuje

Lukáš Haraslín se raduje z branky proti Aberdeenu
Mohou si výrazně ulehčit práci na jaře. Fotbalisté Sparty už s jistotou postupu do play off Konferenční ligy nastupují do posledního představení v podzimní části soutěže. Na Letné proti Aberdeenu mohou ovšem stvrdit přímý postup do osmifinále a vyhnout se tak dalším dvěma zápasům. Soupeřům ze Skotska, již bez šance na vyřazovací část, jde pouze o čest. V Praze je ovšem podporuje početná výprava fanoušků. ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

