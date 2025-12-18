Sparta - Aberdeen 3:0. Pražané postupují přímo do osmifinále, soupeř bez střely na branku
Fotbalisté Sparty porazili doma v závěrečném šestém kole ligové fáze Konferenční ligy Aberdeen 3:0 a postoupili přímo do osmifinále. První vzájemný souboj prakticky rozhodli už v úvodním dějství John Mercado a Lukáš Haraslín, po přestávce se trefil střídající Garang Kuol.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou a se třinácti body obsadili ve společné tabulce 36 týmů čtvrté místo. Letenští se jméno příštího soupeře dozvědí 27. února. Osmifinále rozehrají 12. března, odveta je na programu o týden později.
Spartě dosavadní působení v Konferenční lize jen na základě dosažených výsledků vyneslo minimálně 6,1 milionu eur (zhruba 148 milionů korun).
Pražané měli start v jarní vyřazovací fázi jistý už před čtvrtečním zápasem. Proti Aberdeenu hráli o udržení v nejlepší osmičce a tím pádem o přímý postup mezi šestnáct nejlepších celků. Týmy na deváté až 24. pozici musí absolvovat úvodní vyřazovací kolo. Sparta si vyřazovací část Konferenční ligy zahraje teprve podruhé. V únoru 2022 nestačila hned v úvodním kole na Partizan Bělehrad.
Domácí skórovali v šestnácté minutě. Mannsverk zachytil rozehrávku gólmana Mitova, navedl si míč ve vápně na levačku a střelou na vzdálenější tyč se prosadil. Za Pražany se ekvádorský reprezentant napříč všemi soutěžemi trefil popáté.
Sparta byla nadále efektivní. Po necelé půlhodině z podobné pozice jako předtím Mercado rovněž levačkou úspěšně vypálil kapitán Haraslín. Slovenský reprezentant zaznamenal sedmý soutěžní zásah v ročníku a celkově 50. ve Spartě. V nastavení první půle Rrahmaniho ránu zblízka vyrazil Mitov na roh.
Po změně stran si Haraslín dal balon na svou oblíbenou pravou nohu, jenže zamířil vedle. V 66. minutě ale hostující stoper Milne špatně rozehrál, Kuchta po zhruba 25 sekundách na trávníku přihrál Kuolovi a bývalý hráč jiného skotského týmu Hearts se zblízka nemýlil. Ve Spartě se dočkal první branky. Ve zbytku utkání si domácí s klidem pohlídali jasný náskok.
Aberdeen v ligové fázi v šesti duelech nezvítězil a skončil na předposlední příčce. Českému celku podlehl v pohárech i napotřetí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off