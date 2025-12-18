Předplatné

Sparta - Aberdeen 3:0. Pražané postupují přímo do osmifinále, soupeř bez střely na branku

Lukáš Haraslín se raduje z branky proti AberdeenuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Konferenční liga
Fotbalisté Sparty porazili doma v závěrečném šestém kole ligové fáze Konferenční ligy Aberdeen 3:0 a postoupili přímo do osmifinále. První vzájemný souboj prakticky rozhodli už v úvodním dějství John Mercado a Lukáš Haraslín, po přestávce se trefil střídající Garang Kuol.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou a se třinácti body obsadili ve společné tabulce 36 týmů čtvrté místo. Letenští se jméno příštího soupeře dozvědí 27. února. Osmifinále rozehrají 12. března, odveta je na programu o týden později.

Spartě dosavadní působení v Konferenční lize jen na základě dosažených výsledků vyneslo minimálně 6,1 milionu eur (zhruba 148 milionů korun).

Pražané měli start v jarní vyřazovací fázi jistý už před čtvrtečním zápasem. Proti Aberdeenu hráli o udržení v nejlepší osmičce a tím pádem o přímý postup mezi šestnáct nejlepších celků. Týmy na deváté až 24. pozici musí absolvovat úvodní vyřazovací kolo. Sparta si vyřazovací část Konferenční ligy zahraje teprve podruhé. V únoru 2022 nestačila hned v úvodním kole na Partizan Bělehrad.

Domácí skórovali v šestnácté minutě. Mannsverk zachytil rozehrávku gólmana Mitova, navedl si míč ve vápně na levačku a střelou na vzdálenější tyč se prosadil. Za Pražany se ekvádorský reprezentant napříč všemi soutěžemi trefil popáté.

Sparta byla nadále efektivní. Po necelé půlhodině z podobné pozice jako předtím Mercado rovněž levačkou úspěšně vypálil kapitán Haraslín. Slovenský reprezentant zaznamenal sedmý soutěžní zásah v ročníku a celkově 50. ve Spartě. V nastavení první půle Rrahmaniho ránu zblízka vyrazil Mitov na roh.

Po změně stran si Haraslín dal balon na svou oblíbenou pravou nohu, jenže zamířil vedle. V 66. minutě ale hostující stoper Milne špatně rozehrál, Kuchta po zhruba 25 sekundách na trávníku přihrál Kuolovi a bývalý hráč jiného skotského týmu Hearts se zblízka nemýlil. Ve Spartě se dočkal první branky. Ve zbytku utkání si domácí s klidem pohlídali jasný náskok.

Aberdeen v ligové fázi v šesti duelech nezvítězil a skončil na předposlední příčce. Českému celku podlehl v pohárech i napotřetí.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk651011:516
2Raków64209:214
3AEK Atény641114:713
4Sparta641110:313
5Vallecano641113:713
6Šachtar641110:513
7Mainz64117:313
8AEK Larnaka63307:112
9FC Lausanne63216:311
10Crystal Palace631211:610
11Lech Poznań631212:810
12Samsunspor631210:610
13Celje63128:710
14AZ Alkmaar63127:710
15Fiorentina63038:59
16Rijeka62315:29
17Jagiellonia62315:49
18Omonia Nikósie62225:48
19Noah62226:78
20KF Drita62224:88
21KuPS61416:57
22Škendija62134:57
23Zrinjski62138:107
24Olomouc62137:97
25Universitatea Craiova62136:87
26Lincoln62137:157
27Kyjev62049:96
28Varšava62048:86
29Slovan Bratislava62045:96
30Breidablik61236:115
31Shamrock61147:134
32Häcken60335:83
33Hamrun61054:113
34Shelbourne60240:72
35Aberdeen60243:142
36Rapid Vídeň60153:141
  • Osmifinále
  • Play-off

