ZNÁMKY Sparty: kvalitní náhrada za Birmančeviče i příslib. Zelený umí zahrát líp

Jak si vedli fotbalisté Sparty v utkání proti Aberdeenu podle iSportu?
Albion Rrahmani ve velké šanci na konci prvního poločasu
Lukáš Haraslín se raduje z branky proti Aberdeenu
Santiago Eneme v utkání proti Aberdeenu
Konferenční liga
Na výhru stačily v řadě případů i průměrné výkony. Fotbalisté Sparty vyhráli ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy 3:0 nad Aberdeenem a zajistili si přímý postup do osmifinále. Ve středu hřiště zaujal Santiago Eneme, v ofenzivě se dařilo Lukáši Haraslínovi, který dal druhý gól letenského týmu. Jak si sparťané v posledním zápase podzimu vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

