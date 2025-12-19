ZNÁMKY Sparty: kvalitní náhrada za Birmančeviče i příslib. Zelený umí zahrát líp
Na výhru stačily v řadě případů i průměrné výkony. Fotbalisté Sparty vyhráli ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy 3:0 nad Aberdeenem a zajistili si přímý postup do osmifinále. Ve středu hřiště zaujal Santiago Eneme, v ofenzivě se dařilo Lukáši Haraslínovi, který dal druhý gól letenského týmu. Jak si sparťané v posledním zápase podzimu vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).