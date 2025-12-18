Alkmaar se Šínem na závěr KL remizoval, postupuje i Simič. Ligovou fázi ovládl Štrasburk
Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy českých fotbalistů se vešly mezi čtyřiadvacítku, která postoupila do play off ze společné tabulky 36 mužstev. Ligovou fázi ovládl Štrasburk po výhře 3:1 nad Breidablikem.
Mezi nejlepších osm celků, které prošly přímo do osmifinále, se dostaly i Čenstochová, AEK Atény, Vallecano, Šachtar Doněck, Mohuč, AEK Larnaka a pražská Sparta. Letenští porazili 3:0 Aberdeen a obsadili čtvrtou příčku. Z 24. místa postoupila Olomouc, která na závěr podlehla 1:2 Lechu Poznaň. Hanákům pomohl výsledek utkání AEK Atény - Universitatea Craiova, řecký tým otočil zápas na 3:2 až v nastavení. Úvodní kolo play off se odehraje 19. a 26. února 2026, los je na programu 16. ledna.
Alkmaar hrál od 64. minuty přesilovku po vyloučení Pululua. Vzápětí přišel do hry z lavičky Šín, ani on ale nedokázal překonat hostující obranu. AZ potřetí v soutěži doma neinkasoval, na druhou stranu poprvé nezvítězil.
Alkmaar skončil v tabulce na 14. místě a v play off ho čeká Drita, nebo Noah. Omonia obsadila 17. pozici a narazí na Fiorentinu, nebo Rijeku.
Velké drama se odehrálo v boji o poslední postupovou příčku, kterou v závěru dlouho držela Olomouc. Ve třetí minutě nastavení ale srovnal Zrinjski Mostar svůj duel s Rapidem Vídeň a díky remíze 1:1 a lepšímu skóre v „živé“ tabulce přeskočil Hanáky.
Nakonec se tak rozhodlo v Aténách. Craiova potřebovala uhrát alespoň bod a na konci osmiminutového nastavení dokonce vedla 2:1. Pak ale srovnal hlavou Kutesa a gruzínský sudí Kruašvili ještě nechal pokračovat ve hře. Nakonec videorozhodčí odhalil faul Houriho na Vidu a nařízenou penaltu proměnil ve 14. minutě nastavení Jovič. Universitatea při shodném počtu bodů i rozdílu ve skóre zaostala za Olomoucí kvůli menšímu počtu vstřelených gólů (6:8 proti 7:9).
Konferenční liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off