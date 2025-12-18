Předplatné

Alkmaar se Šínem na závěr KL remizoval, postupuje i Simič. Ligovou fázi ovládl Štrasburk

Matěj Šín v KL s Alkmaarem remizoval 0:0 proti Bialystoku
Matěj Šín v KL s Alkmaarem remizoval 0:0 proti BialystokuZdroj: Profimedia
Matěj Šín v KL s Alkmaarem remizoval 0:0 proti Bialystoku
Fotbalisté Štrasburku po výhře nad Breidablikem ovládli ligovou fázi Konferenční ligy
Fotbalisté Štrasburku po výhře nad Breidablikem ovládli ligovou fázi Konferenční ligy
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy českých fotbalistů se vešly mezi čtyřiadvacítku, která postoupila do play off ze společné tabulky 36 mužstev. Ligovou fázi ovládl Štrasburk po výhře 3:1 nad Breidablikem.

Mezi nejlepších osm celků, které prošly přímo do osmifinále, se dostaly i Čenstochová, AEK Atény, Vallecano, Šachtar Doněck, Mohuč, AEK Larnaka a pražská Sparta. Letenští porazili 3:0 Aberdeen a obsadili čtvrtou příčku. Z 24. místa postoupila Olomouc, která na závěr podlehla 1:2 Lechu Poznaň. Hanákům pomohl výsledek utkání AEK Atény - Universitatea Craiova, řecký tým otočil zápas na 3:2 až v nastavení. Úvodní kolo play off se odehraje 19. a 26. února 2026, los je na programu 16. ledna.

Alkmaar hrál od 64. minuty přesilovku po vyloučení Pululua. Vzápětí přišel do hry z lavičky Šín, ani on ale nedokázal překonat hostující obranu. AZ potřetí v soutěži doma neinkasoval, na druhou stranu poprvé nezvítězil.

Alkmaar skončil v tabulce na 14. místě a v play off ho čeká Drita, nebo Noah. Omonia obsadila 17. pozici a narazí na Fiorentinu, nebo Rijeku.

Velké drama se odehrálo v boji o poslední postupovou příčku, kterou v závěru dlouho držela Olomouc. Ve třetí minutě nastavení ale srovnal Zrinjski Mostar svůj duel s Rapidem Vídeň a díky remíze 1:1 a lepšímu skóre v „živé“ tabulce přeskočil Hanáky.

Nakonec se tak rozhodlo v Aténách. Craiova potřebovala uhrát alespoň bod a na konci osmiminutového nastavení dokonce vedla 2:1. Pak ale srovnal hlavou Kutesa a gruzínský sudí Kruašvili ještě nechal pokračovat ve hře. Nakonec videorozhodčí odhalil faul Houriho na Vidu a nařízenou penaltu proměnil ve 14. minutě nastavení Jovič. Universitatea při shodném počtu bodů i rozdílu ve skóre zaostala za Olomoucí kvůli menšímu počtu vstřelených gólů (6:8 proti 7:9).

Konferenční liga 2025/2026

LIVE
32Detail
LIVE
10Detail
LIVE
00Detail
LIVE
00Detail
LIVE
22Detail
LIVE
20Detail
LIVE
10Detail
LIVE
41Detail
LIVE
20Detail
LIVE
01Detail
LIVE
31Detail
LIVE
12Detail
LIVE
10Detail
LIVE
30Detail
LIVE
00Detail
LIVE
31Detail
LIVE
30Detail
LIVE
11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk651011:516
2Raków64209:214
3AEK Atény641114:713
4Sparta641110:313
5Vallecano641113:713
6Šachtar641110:513
7Mainz64117:313
8AEK Larnaka63307:112
9FC Lausanne63216:311
10Crystal Palace631211:610
11Lech Poznań631212:810
12Samsunspor631210:610
13Celje63128:710
14AZ Alkmaar63127:710
15Fiorentina63038:59
16Rijeka62315:29
17Jagiellonia62315:49
18Omonia Nikósie62225:48
19Noah62226:78
20KF Drita62224:88
21KuPS61416:57
22Škendija62134:57
23Zrinjski62138:107
24Olomouc62137:97
25Universitatea Craiova62136:87
26Lincoln62137:157
27Kyjev62049:96
28Varšava62048:86
29Slovan Bratislava62045:96
30Breidablik61236:115
31Shamrock61147:134
32Häcken60335:83
33Hamrun61054:113
34Shelbourne60240:72
35Aberdeen60243:142
36Rapid Vídeň60153:141
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů