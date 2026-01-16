Hratelný soupeř pro Sigmu! V play off KL se utká s Lausanne, začíná doma
Klapne postup do osmifinále? Fotbalisté Olomouce se v play off Konferenční ligy utkají se švýcarským Lausanne. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu, první zápas Sigmu čeká 19. února doma. Odveta se hraje o týden později ve Švýcarsku. Přímo do osmifinále soutěže postoupila ze základní části Sparta, ta se svého soupeře dozví až 27. února. Bude jím vítěz duelu Noah - Alkmaar, nebo Drita - Celje.
Sigma se při premiérové účasti v třetí pohárové soutěži doslova na poslední chvíli vtěsnala mezi postupující do jarní části. V ligové fázi skončila na posledním postupovém místě, tedy 24. příčce. Před téměř měsícem v posledním zápase ligové fáze Hanáci podlehli doma Lechu Poznaň 1:2 a po závěrečném hvizdu se mělo za to, že jejich cesta v soutěži skončila. AEK Atény ale předvedl nečekaný obrat, Universitateu Craiova gólem z 15. nastavené minuty porazil 3:2 a posunul Olomouc do vyřazovací fáze.
Tým trenéra Tomáše Janotky, jehož kádr během zimní přestávky posílilo už pět zahraničních hráčů, se tak může těšit na pokračování v soutěži. Už před dnešním losem bylo jasné, že se potká s 9., nebo 10. týmem ligové fáze, tedy Lausanne, či Crystal Palace. Los Hanákům nakonec přidělil aktuálně sedmý celek švýcarské ligy, který v hlavní fázi Konferenční ligy skončil první pod čarou přímého postupu do osmifinále.
Olomouc čeká v pohárech premiérový souboj nejen s Lausanne, ale zároveň i s některým ze švýcarských celků. Lausanne má v pohárech z českých soupeřů zkušenost dosud pouze s pražskou Spartou a v žádném ze čtyř zápasů ji nedokázalo porazit. Naposledy proti sobě hrály ve skupině Evropské ligy v sezoně 2010/11.
Sparta v konkurenci 36 mužstev skončila čtvrtá a zajistila si rovnou start v osmifinále, kam se přímo probojovalo osm nejlepších celků. Letenští v tuto chvíli znají pouze okruh soupeřů. Ze soubojů Noah - Alkmaar a Drita - Celje vzejdou dva vítězové, z nichž jeden vyzve v další fázi Spartu. Konkrétní jméno určí letenskému celku další los. Za nizozemský Alkmaar hraje český záložník Matěj Šín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off