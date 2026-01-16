Hratelný soupeř pro Sigmu! V play off KL se utká s Lausanne, začíná doma

Předplatné

Konferenční liga
Klapne postup do osmifinále? Fotbalisté Olomouce se v play off Konferenční ligy utkají se švýcarským Lausanne. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu, první zápas Sigmu čeká 19. února doma. Odveta se hraje o týden později ve Švýcarsku. Přímo do osmifinále soutěže postoupila ze základní části Sparta, ta se svého soupeře dozví až 27. února. Bude jím vítěz duelu Noah - Alkmaar, nebo Drita - Celje.

Sigma se při premiérové účasti v třetí pohárové soutěži doslova na poslední chvíli vtěsnala mezi postupující do jarní části. V ligové fázi skončila na posledním postupovém místě, tedy 24. příčce. Před téměř měsícem v posledním zápase ligové fáze Hanáci podlehli doma Lechu Poznaň 1:2 a po závěrečném hvizdu se mělo za to, že jejich cesta v soutěži skončila. AEK Atény ale předvedl nečekaný obrat, Universitateu Craiova gólem z 15. nastavené minuty porazil 3:2 a posunul Olomouc do vyřazovací fáze.

Tým trenéra Tomáše Janotky, jehož kádr během zimní přestávky posílilo už pět zahraničních hráčů, se tak může těšit na pokračování v soutěži. Už před dnešním losem bylo jasné, že se potká s 9., nebo 10. týmem ligové fáze, tedy Lausanne, či Crystal Palace. Los Hanákům nakonec přidělil aktuálně sedmý celek švýcarské ligy, který v hlavní fázi Konferenční ligy skončil první pod čarou přímého postupu do osmifinále.

Olomouc čeká v pohárech premiérový souboj nejen s Lausanne, ale zároveň i s některým ze švýcarských celků. Lausanne má v pohárech z českých soupeřů zkušenost dosud pouze s pražskou Spartou a v žádném ze čtyř zápasů ji nedokázalo porazit. Naposledy proti sobě hrály ve skupině Evropské ligy v sezoně 2010/11.

Sparta v konkurenci 36 mužstev skončila čtvrtá a zajistila si rovnou start v osmifinále, kam se přímo probojovalo osm nejlepších celků. Letenští v tuto chvíli znají pouze okruh soupeřů. Ze soubojů Noah - Alkmaar a Drita - Celje vzejdou dva vítězové, z nichž jeden vyzve v další fázi Spartu. Konkrétní jméno určí letenskému celku další los. Za nizozemský Alkmaar hraje český záložník Matěj Šín.

KonecLIVE
Losování play-off Konferenční ligy

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk651011:516
2Raków64209:214
3AEK Atény641114:713
4Sparta641110:313
5Vallecano641113:713
6Šachtar641110:513
7Mainz64117:313
8AEK Larnaka63307:112
9FC Lausanne63216:311
10Crystal Palace631211:610
11Lech Poznań631212:810
12Samsunspor631210:610
13Celje63128:710
14AZ Alkmaar63127:710
15Fiorentina63038:59
16Rijeka62315:29
17Jagiellonia62315:49
18Omonia Nikósie62225:48
19Noah62226:78
20KF Drita62224:88
21KuPS61416:57
22Škendija62134:57
23Zrinjski62138:107
24Olomouc62137:97
25Universitatea Craiova62136:87
26Lincoln62137:157
27Kyjev62049:96
28Varšava62048:86
29Slovan Bratislava62045:96
30Breidablik61236:115
31Shamrock61147:134
32Häcken60335:83
33Hamrun61054:113
34Shelbourne60240:72
35Aberdeen60243:142
36Rapid Vídeň60153:141
  • Osmifinále
  • Play-off

