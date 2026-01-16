Los Konferenční ligy ONLINE: Na koho narazí Olomouc v play off? Hrozí i tým z Anglie

Předplatné

Konferenční liga
Fotbalisté Olomouce se už dnes dozví, na koho narazí v play off Konferenční ligy. Sigmu, která se do vyřazovací fáze procpala i přes závěrečnou prohru 1:2 s Lechem Poznaň, čeká první kolo. Tomu se díky umístění v TOP 8 naopak vyhne další český zástupce Sparta. V tuto chvíli je jasné, že soupeřem svěřenců Tomáše Janotky bude jeden z dvojice Lausanne/Crystal Palace. A koho můžou v osmifinále potkat Pražané? Losuje se ve 13.00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Losování play-off Konferenční ligy

Los prvního kola play off proběhne dnes, v pátek 16. ledna, ve švýcarském Nyonu. V osudí bude celkem šestnáct týmů, které jsou už nyní rozděleny do čtyř skupin. Týmy z 9. a 10. místa narazí na nejhorší postupující, tedy tým z 23. a 24. místa, celky z 15. a 16. místa čekají souboje s celky ze 17. a 18. místa atd. Los následně rozhodne o konkrétních dvojicích.

Olomouc tedy z 24. místa už nyní ví, že za měsíc nastoupí proti jednomu z dvojice: 9. Lausanne, nebo 10. Crystal Palace. Sigma jako nenasazený tým bude začínat doma. Zápasy prvního kola play off jsou na programu 19. a 26. února.

Možné soupeře pro osmifinále už zná také Sparta. Los této fáze nicméně proběhne až 27. února. Pražský tým skončil na skvělém čtvrtém místě v ligové fázi a v osmifinále tak narazí na jednoho z této čtveřice: 13. Celje, 14. Alkmaar / 19. Noah, 20. Drita. Osmifinále má hrací termíny 12. a 19. března. Pražané budou v osmifinále i v případném čtvrtfinále začínat vždy venku. 

Olomouci stačilo k postupu do play off Konferenční ligy sedm bodů. Sigma vyhrála na hřišti arménského Noahu (2:1) a doma proti slovinskému Celje (2:1), k tomu přidala bod za domácí remízu s Rakówem (1:1). Prohry zapsala na Fiorentině, na gibraltarském Lincolnu a na závěr doma s Poznaní. Mezi 36 celky v soutěži obsadil vítěz posledního ročníku MOL Cupu konečné 24. místo, tedy poslední postupující.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk651011:516
2Raków64209:214
3AEK Atény641114:713
4Sparta641110:313
5Vallecano641113:713
6Šachtar641110:513
7Mainz64117:313
8AEK Larnaka63307:112
9FC Lausanne63216:311
10Crystal Palace631211:610
11Lech Poznań631212:810
12Samsunspor631210:610
13Celje63128:710
14AZ Alkmaar63127:710
15Fiorentina63038:59
16Rijeka62315:29
17Jagiellonia62315:49
18Omonia Nikósie62225:48
19Noah62226:78
20KF Drita62224:88
21KuPS61416:57
22Škendija62134:57
23Zrinjski62138:107
24Olomouc62137:97
25Universitatea Craiova62136:87
26Lincoln62137:157
27Kyjev62049:96
28Varšava62048:86
29Slovan Bratislava62045:96
30Breidablik61236:115
31Shamrock61147:134
32Häcken60335:83
33Hamrun61054:113
34Shelbourne60240:72
35Aberdeen60243:142
36Rapid Vídeň60153:141
  • Osmifinále
  • Play-off

