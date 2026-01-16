Los Konferenční ligy ONLINE: Na koho narazí Olomouc v play off? Hrozí i tým z Anglie
Fotbalisté Olomouce se už dnes dozví, na koho narazí v play off Konferenční ligy. Sigmu, která se do vyřazovací fáze procpala i přes závěrečnou prohru 1:2 s Lechem Poznaň, čeká první kolo. Tomu se díky umístění v TOP 8 naopak vyhne další český zástupce Sparta. V tuto chvíli je jasné, že soupeřem svěřenců Tomáše Janotky bude jeden z dvojice Lausanne/Crystal Palace. A koho můžou v osmifinále potkat Pražané? Losuje se ve 13.00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Los prvního kola play off proběhne dnes, v pátek 16. ledna, ve švýcarském Nyonu. V osudí bude celkem šestnáct týmů, které jsou už nyní rozděleny do čtyř skupin. Týmy z 9. a 10. místa narazí na nejhorší postupující, tedy tým z 23. a 24. místa, celky z 15. a 16. místa čekají souboje s celky ze 17. a 18. místa atd. Los následně rozhodne o konkrétních dvojicích.
Olomouc tedy z 24. místa už nyní ví, že za měsíc nastoupí proti jednomu z dvojice: 9. Lausanne, nebo 10. Crystal Palace. Sigma jako nenasazený tým bude začínat doma. Zápasy prvního kola play off jsou na programu 19. a 26. února.
Možné soupeře pro osmifinále už zná také Sparta. Los této fáze nicméně proběhne až 27. února. Pražský tým skončil na skvělém čtvrtém místě v ligové fázi a v osmifinále tak narazí na jednoho z této čtveřice: 13. Celje, 14. Alkmaar / 19. Noah, 20. Drita. Osmifinále má hrací termíny 12. a 19. března. Pražané budou v osmifinále i v případném čtvrtfinále začínat vždy venku.
Olomouci stačilo k postupu do play off Konferenční ligy sedm bodů. Sigma vyhrála na hřišti arménského Noahu (2:1) a doma proti slovinskému Celje (2:1), k tomu přidala bod za domácí remízu s Rakówem (1:1). Prohry zapsala na Fiorentině, na gibraltarském Lincolnu a na závěr doma s Poznaní. Mezi 36 celky v soutěži obsadil vítěz posledního ročníku MOL Cupu konečné 24. místo, tedy poslední postupující.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off