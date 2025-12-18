Předplatné

Na koho narazí Olomouc a Sparta v play off: Sigmě hrozí Crystal Palace, Pražané vs. Šín?

Na které soupeře může narazit Olomouc v prvním kole play off Konferenční ligy? A co Sparta?
Na které soupeře může narazit Olomouc v prvním kole play off Konferenční ligy? A co Sparta?Zdroj: Koláž iSport
Sudí nařizuje v Olomouci opakování pokutového kopu
Radim Breite z Olomouce při srážce se soupeřem z Poznaně
Fotbalisté Lechu Poznaň se radují z gólu v Olomouci
Kapitán Lechu Mikael Ishak řádí v Olomouci
Kapitán Olomouce Radim Breite brání soupeře z Lechu
Olomoucký gólman Jan Koutný oslavuje vychytanou penaltu
Brankář Sigmy Jan Koutný drží míč
Hlavní zpráva čtvrtečního večera: dvakrát postup! Olomoučtí fotbalisté sice v závěrečném duelu ligové fáze Konferenční ligy prohráli na domácím hřišti s Lechem Poznaň (1:2), i tak se udrželi mezi postupujícími 24 týmy. A už je zároveň jasné, na koho Sigma může narazit v prvním kole play off: bude to buď Lausanne, nebo Crystal Palace. Losovat se bude 16. ledna, zápasy se hrají v únoru. A možné soupeře pro osmifinále už zná také Sparta.

Olomouci stačilo k postupu do play off Konferenční ligy sedm bodů. Sigma vyhrála na hřišti arménského Noahu (2:1) a doma proti slovinskému Celje (2:1), k tomu přidala bod za domácí remízu s Rakówem (1:1). Prohry zapsala na Fiorentině, na gibraltarském Lincolnu a na závěr doma s Poznaní.

Mezi 36 celky v soutěži obsadil vítěz posledního ročníku MOL Cupu konečné 24. místo, tedy poslední postupující. A zatímco Sparta úvodní kolo play off vynechá díky přímému postupu do osmifinále, Sigma se v akci představí už v únoru.

Los prvního kola play off proběhne v pátek 16. ledna. V osudí bude celkem 16 týmů, které jsou už nyní rozděleny do čtyř skupin. Týmy z 9. a 10. místa narazí na nejhorší postupující, tedy tým z 23. a 24. místa, celky z 15. a 16. místa čekají souboje s celky ze 17. a 18. místa atd. Los následně rozhodne o konkrétních dvojicích.

Olomouc tedy z 24. místa už nyní ví, že v únoru nastoupí proti jednomu z dvojice: 9. Lausanne, nebo 10. Crystal Palace. Sigma jako nenasazený tým bude začínat doma. Zápasy prvního kola play off jsou na programu 19. a 26. února.

Možné soupeře pro osmifinále už zná také Sparta. Los této fáze nicméně proběhne až 27. února. Pražský tým skončil na skvělém 4. místě v ligové fázi a v osmifinále tak narazí na jednoho z této čtveřice: 13. Celje, 14. Alkmaar / 19. Noah, 20. Drita. Osmifinále má hrací termíny 12. a 19. března. Pražané budou v osmifinále i v případném čtvrtfinále začínat vždy venku.

A pokud by Sigma uspěla v prvním kole, narazila by v osmifinále na jednoho z dvojice AEK Larnaka, nebo Mohuč, tedy sedmý, nebo osmý tým ligové fáze.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk651011:516
2Raków64209:214
3AEK Atény641114:713
4Sparta641110:313
5Vallecano641113:713
6Šachtar641110:513
7Mainz64117:313
8AEK Larnaka63307:112
9FC Lausanne63216:311
10Crystal Palace631211:610
11Lech Poznań631212:810
12Samsunspor631210:610
13Celje63128:710
14AZ Alkmaar63127:710
15Fiorentina63038:59
16Rijeka62315:29
17Jagiellonia62315:49
18Omonia Nikósie62225:48
19Noah62226:78
20KF Drita62224:88
21KuPS61416:57
22Škendija62134:57
23Zrinjski62138:107
24Olomouc62137:97
25Universitatea Craiova62136:87
26Lincoln62137:157
27Kyjev62049:96
28Varšava62048:86
29Slovan Bratislava62045:96
30Breidablik61236:115
31Shamrock61147:134
32Häcken60335:83
33Hamrun61054:113
34Shelbourne60240:72
35Aberdeen60243:142
36Rapid Vídeň60153:141
  • Osmifinále
  • Play-off

